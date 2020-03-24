Основной риск заключается в том, что корректировка позиций нерезидентов на рынке ОФЗ еще далека от завершения - "ВТБ Капитал"

Основной риск заключается в том, что корректировка позиций нерезидентов на рынке ОФЗ еще далека от завершения, учитывая продолжающийся отток средств из фондов, инвестирующих в активы развивающихся стран, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

Экономисты "ВТБ Капитала" в настоящий момент считают, что дальнейший курс денежно-кредитной политики Банка России является крайне неопределенным. Он будет зависеть от масштабов падения спроса (внутреннего и мирового) и всплеска инфляции на внутреннем рынке.

"По нашему мнению, Банк России сохранит ключевую ставку без изменений до конца 1п20 и, вероятно, будет иметь возможность для ее снижения приблизительно на 50 бп в течение 2п20. Исходя из нашей модели кривой ОФЗ, в текущих котировках по-прежнему заложены два повышения ставки на 25 бп в течение следующих трех месяцев. Таким образом, мы подтверждаем наше мнение о привлекательности длинных ОФЗ на текущих уровнях. Также отметим, что спред на отрезке 10 лет – 2 года и спред между доходностями 10-летних ОФЗ и ключевой ставкой находятся вблизи максимумов с сентября 2018 г. Основной риск заключается в том, что корректировка позиций нерезидентов на рынке ОФЗ еще далека от завершения, учитывая продолжающийся отток средств из фондов, инвестирующих в активы развивающихся стран", - пишут специалисты банка Максим Коровин и Игорь Рапохин.