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Главная / Аналитикам / Аналитика / Основной риск заключается в том, что корректировка позиций нерезидентов на рынке ОФЗ еще далека от завершения - "ВТБ Капитал"
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24 марта 2020 года 16:09
Основной риск заключается в том, что корректировка позиций нерезидентов на рынке ОФЗ еще далека от завершения - "ВТБ Капитал"
Основной риск заключается в том, что корректировка позиций нерезидентов на рынке ОФЗ еще далека от завершения, учитывая продолжающийся отток средств из фондов, инвестирующих в активы развивающихся стран, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Экономисты "ВТБ Капитала" в настоящий момент считают, что дальнейший курс денежно-кредитной политики Банка России является крайне неопределенным. Он будет зависеть от масштабов падения спроса (внутреннего и мирового) и всплеска инфляции на внутреннем рынке. "По нашему мнению, Банк России сохранит ключевую ставку без изменений до конца 1п20 и, вероятно, будет иметь возможность для ее снижения приблизительно на 50 бп в течение 2п20. Исходя из нашей модели кривой ОФЗ, в текущих котировках по-прежнему заложены два повышения ставки на 25 бп в течение следующих трех месяцев. Таким образом, мы подтверждаем наше мнение о привлекательности длинных ОФЗ на текущих уровнях. Также отметим, что спред на отрезке 10 лет – 2 года и спред между доходностями 10-летних ОФЗ и ключевой ставкой находятся вблизи максимумов с сентября 2018 г. Основной риск заключается в том, что корректировка позиций нерезидентов на рынке ОФЗ еще далека от завершения, учитывая продолжающийся отток средств из фондов, инвестирующих в активы развивающихся стран", - пишут специалисты банка Максим Коровин и Игорь Рапохин.
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24 марта 2020 года 16:57
Главным бенефициаром оптимизма во вторник вполне можно признать золото, которое показало рост на 6,6%, отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Если волатильность на фондовых площадках снизится, а стимулы останутся, рост драгоценного металла вполне может ускориться - ждем цену... читать дальше
.24 марта 2020 года 15:50
Saxo Bank рекомендует 20 компаний с низкой долговой нагрузкой, на которых инвесторы могут заработать
(добавлен список компаниий, входящих в Bounce Back Basket) Saxo Bank назвал 20 компаний с низкой долговой нагрузкой из разных секторов, на которых инвесторы могут заработать ввиду распродажи на рынке акций, говорится в комментарии банка. В список, получивший название "корзина на отскок"... читать дальше
.24 марта 2020 года 15:18
Фундаментальные основания для долгосрочного роста стоимости в текущих условиях имеет лишь золото - Райффайзенбанк
Фундаментальные основания для долгосрочного роста стоимости в текущих условиях имеет лишь золото, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Объем средств, выделенных по итогам недавнего заседания FOMC (15 марта) в объеме 700 млрд долл. (покупка казначейских облигаций США и бондов с ипотечным... читать дальше
.24 марта 2020 года 15:02
Saxo Bank рекомендует 20 компаний с низкой долговой нагрузкой, на которых инвесторы могут заработать
Saxo Bank назвал 20 компаний с низкой долговой нагрузкой из разных секторов, на которых инвесторы могут заработать ввиду распродажи на рынке акций, говорится в комментарии банка. В список, получивший название "корзина на отскок" (bounce back bucket), вошли качественные акции, которые сильно... читать дальше
.24 марта 2020 года 14:51
Распродажа на рынках, скорее всего, ещё не завершена, учитывая развитие пандемии COVID-19 и её экономических последствий - Credit Suisse
Пока слишком рано снова сколько-нибудь серьёзно выходить на рынок долгосрочных активов, поскольку их распродажа, скорее всего, ещё не завершена, учитывая развитие пандемии COVID-19 и её экономических последствий, говорится в аналитическом материале директора по инвестициям Credit Suisse Майкла... читать дальше
.24 марта 2020 года 12:20
УК "Альфа-Капитал" отмечает в своем обзоре, что, возможно, последняя волна ослабления фунта не имеет под собой фундамента и носит сугубо эмоциональную природу, поэтому сейчас может быть хороший момент для перехода в фунт. Британский фунт ослаб к доллару США ниже уровней, соответствующим острым... читать дальше
.24 марта 2020 года 12:03
Евро будет слабеть, но резкое снижение маловероятно из-за значительной поддержки со стороны счета текущих операций, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". "Первой реакцией евро на распространение вируса в Европе и падение фондовых рынков было укрепление. Которое, впрочем, продолжалось недолго и,... читать дальше
.24 марта 2020 года 10:24
Нефтяные фьючерсы подрастают на фоне потепления сентимента, но ключевые негативные факторы пока остаются в силе, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Негативные факторы остаются в силе, однако предположения о том, что хуже уже быть не может, поддерживают спекулятивные настроения вблизи... читать дальше
.24 марта 2020 года 09:45
Американские фондовые индексы понесли существенные потери по итогам торгов в понедельник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах во вторник. Цены на нефть эталонных марок уверенно растут на торгах во вторник. читать дальше
.23 марта 2020 года 19:15
Важность G20 в текущих условиях возрастает, говорится в комментарии "Ренессанс Капитала". "Вирус постепенно достиг развивающихся (ЕМ) и пограничных рынков (FM), - отмечает главный экономист "Ренессанс Капитала" Чарльз Робертсон. - Любая надежда на то, что вирус не распространится в странах с... читать дальше
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