Saxo Bank рекомендует 20 компаний с низкой долговой нагрузкой, на которых инвесторы могут заработать

(добавлен список компаниий, входящих в Bounce Back Basket)

Saxo Bank назвал 20 компаний с низкой долговой нагрузкой из разных секторов, на которых инвесторы могут заработать ввиду распродажи на рынке акций, говорится в комментарии банка.

В список, получивший название "корзина на отскок" (bounce back bucket), вошли качественные акции, которые сильно упали с 17 января 2020 года, когда Китай официально признал вспышку COVID-19. Среди них - Burberry Group, Booking Holdings, Hays, adidas, Nike, Fortinet и пр. В выборку попали американские и европейские компании с высокой доходностью на вложенный капитал и низким уровнем чистого долга.

"Созданная корзина акций предназначена для анализа и не является прямой рекомендацией для покупки. Это пример того, в каком направлении могут думать инвесторы, строя планы о покупке/продаже акций на ближайшие месяцы. Когда цены упадут до минимально возможных уровней (скорее всего не в краткосрочной перспективе), инвесторы должны быть готовы использовать эту возможность", - указывают аналитики Saxo Bank.

Bounce Back Basket:

ConocoPhillips

HollyFrontier Corp.

Align Technolody Inc.

Dialog Semiconductor Plc

CTS Eventim AG

Robert Half International Inc.

Booking Holdings Inc.

Burberry Group Pls

Nike Inc.

adidas AG

SimCorp A/S

Hays PLC

BHP Group Plc

Industrial De Diseno Textil SA

Fortinet Inc.

Atlas Copco AB ser. B

Fuchs Petrolub AG Vz

Victrex

KONE Oyj

Orion Oyj B