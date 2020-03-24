Российский рынок акций исчерпал потенциал снижения и выглядит привлекательно для покупки - ITI Capital

Российский рынок акций исчерпал потенциал снижения и выглядит уже более чем привлекательно для покупки, особенно ввиду того, что средняя дивидендная доходность превысила 12%, говорится в обзоре ITI Capital. Самыми перепроданными рынками в мире с начала года в долларовом выражении стали бразильский (-53%), российский (-45%) и мексиканский (-36%).

По мнению экспертов инвесткомпании, в данное время привлекательно выглядят дивидендные истории, в частности, Северсталь, ММК, Евраз, ПИК, Сбербанк, Татнефть преф и многие другие.