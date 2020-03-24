Распродажа на рынках, скорее всего, ещё не завершена, учитывая развитие пандемии COVID-19 и её экономических последствий - Credit Suisse

Пока слишком рано снова сколько-нибудь серьёзно выходить на рынок долгосрочных активов, поскольку их распродажа, скорее всего, ещё не завершена, учитывая развитие пандемии COVID-19 и её экономических последствий, говорится в аналитическом материале директора по инвестициям Credit Suisse Майкла Стробека. По мнению эксперта, следующие две-четыре недели станут ключом к пониманию того, эффективны ли карантинные меры, принимаемые для сдерживания вируса, а также того, как финансовые рынки откликаются на массированные комбинации стимулирующих мер.

Отсутствие внимания всего мира к предупреждениям эпидемиологов привело к тому, что канцлер Германии Ангела Меркель - которая сама сейчас на карантине - назвала текущую ситуацию самым серьёзным кризисом со временём Второй мировой войны. Сейчас, к сожалению, ясно, что пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) в последующие недели и дальше будет распространяться по большей части Европы, США и многим развивающимся странам. От эффективности карантинных мер и мер по ограничению близких контактов, а также от надежности конкретных систем здравоохранения будет зависеть, достигнут ли уровни заболеваемости и, к сожалению, смертности значений Италии. Касаемо здравоохранения, следует беспокоиться о Великобритании и США, не говоря уж о многих развивающихся странах в южной Азии, Африке и Южной Америке. Выключение основных отраслей экономики ведёт к тому, что мир идёт к глобальной рецессии, причём исторический удар по экономической активности последует во втором квартале текущего года. Наш вывод остаётся неизменным: ещё слишком рано снова сколько-нибудь серьёзно выходить на рынок долгосрочных активов, поскольку дальнейшую их распродажунельзя исключать, учитывая эволюцию пандемии и её экономических последствий. Оценки рисковых активов стали более привлекательными, но памятуя о сложностях в оценке будущих доходов, пока неясно, достаточно ли они дёшевы.

СПРЯМЛЯЯ КРИВУЮ

Следующие несколько недель покажут, оказались ли эффективными карантины и меры по ограничению близких контактов, уже введённые (или вводимые в данный момент) в США и Европе, для сглаживания существующего сейчас экспоненциального графика заражения. Системы здравоохранения выстоят только в том случае, если эти действия окажутся успешными. Италия останется в тяжелом положении, поскольку, несмотря на всё более жёсткие меры, которые действуют вот уже месяц, число заболевших всё ещё стремительно растёт. Внимание также сфокусируется на Германии, где есть надежда на то, что уровень заболеваемости не достигнет итальянского. Внимание также будет сосредоточено на Нью-Йорке, Калифорнии и ряде других регионов США, в которых также возникла серьёзная вспышка болезни. Наконец некоторые страны Азии, такие как Гонконг, похоже переживают вторую, хотя и куда более мягкую волну заболеваемости. Важно получить доказательства того, что эти инциденты и дальше останутся столь же умеренными без возобновления жёстких мер.

ДЕЙСТВЕННОСТЬ КАРАНТИНОВ

Говоря об экономике, становится ясно, что Европа и США переживут серьёзный, связанный в первую очередь с карантинными мерами, спад во втором квартале по аналогии с Китаем, который уже столкнулся с этим несколькими месяцами ранее назад. Наши экономисты ожидают во втором снижения роста ВВП на 10-15% и падения ключевых показателей, например индексов деловой активности, до исторически низких значений в 30 единиц или даже ниже. Тем не менее, наш базовый прогноз предполагает стабилизацию и начало постепенного роста в третьем квартале, когда начнут осторожно ослабляться карантины, а предпринятые политические меры поддержат совокупный спрос. Однако ослабление карантинов зависит главным образом от спрямления графика заражений. У действующих стратегий по сдерживанию вируса довольно ограниченный временной горизонт применения, и если они продлятся несколько месяцев, то приведут тяжёлым последствиям для реальной экономики.

ИНЪЕКЦИИ ЛИКВИДНОСТИ РАБОТАЮТ

Массированные инъекции ликвидности, осуществляемые ФРС США, наравне с применяемыми ЕЦБ мерами, должны, на наш взгляд, справиться в моменте со стабилизацией финансовой системы, которая, похоже, пережила в течение недели тяжелейший стресс, сравнимый с финансовым кризисом 2008 года. Мы внимательно следим за новыми признаками неурядиц на рынке, не исключая и казначейский рынок США. Есть явные признаки того, что стресс ещё не окончен и потребует дополнительных мер по смягчению ситуации. Наблюдаемые значения индекса волатильности (VIX) в промежутке 60-70% явно свидетельствуют о стрессе наравне с высокими диапазонами доходности на уровнях свыше 800 базисных пунктов. В ответ на это, фискальная политика в Европе резко активизировалась, например, немецкое правительство одобрило займы в объёме порядка 10% ВВП. Конгресс США так же в процессе одобрения массовой фискальной программы, однако критически важно, чтобы этот процесс не использовался для политической риторики, так как в этом случае на рынках усилится беспорядок. Эти меры направлены на предотвращение массовых дефолтов компаний и поддержку сокращённых работников. Если говорить более конкретно, то также повышаются затраты на здравоохранение на локальном или государственном уровне. Вероятно, это также поможет сократить нехватку медицинского оборудования.

ВПЕРЕДИ КЛЮЧЕВЫЕ ДВЕ-ТРИ НЕДЕЛИ

Учитывая вышесказанное, мы всё ещё считаем, что пока слишком рано делать ставку на акции в ущерб стратегическим размещениям. Инвесторам стоит вкладываться в такие рискованные активы, где их позиции в наличных сильны, доля участия в капитале сильно ниже стратегического таргета и может выдержать растущую волатильность. Рынки акций и прочие рискованные активы всё ещё реагируют на эволюцию коронавирусной инфекции (COVID-19), так что эффект на базовую внутреннюю стоимость ценных бумаг остаётся очень неясным. Поэтому финансовым рынкам критически важна чёткая информация о том, что карантины и меры по ограничению социальных контактов справляются с выравниванием графика заражений. Мы надеемся, что позитивные знаки появятся в ближайшие две-четыре недели. Пока что мы рекомендуем наблюдать и ждать.