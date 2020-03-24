Текущий уровень доходностей к погашению по рублевым облигациям выглядит привлекательно - Sberbank Asset Management

Текущий уровень доходностей к погашению по рублевым облигациям выглядит привлекательно в сравнении со ставками по банковским депозитам и по отношению к текущему показателю инфляции, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.

"Общий настрой глобальных инвесторов к активам в развивающихся странах, а также динамика нефтяных котировок будет оказывать влияние на рынок рублевых облигаций, - отмечает эксперт банка. - В то же время стоит отметить, что Банк России оценивает проинфляционные риски в среднесрочной перспективе как умеренные. Таким образом, у ЦБ нет достаточных поводов для повышения ключевой ставки, что благоприятно для котировок рублевых облигаций. При этом текущий уровень доходностей к погашению по облигациям выглядит привлекательно в сравнению со ставками по банковским депозитам и по отношению к текущему показателю инфляции".