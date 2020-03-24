.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вести с "вирусного фронта" и беспрецедентные стимулы ФРС приободрили покупателей - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 марта 2020 года 13:51
Вести с "вирусного фронта" и беспрецедентные стимулы ФРС приободрили покупателей - БКС
Российский фондовый рынок во вторник уверенно растёт, одна из главных причин - замедление роста числа новых заболевших коронавирусом в Италии, что может стать сценарием и для других европейских стран, а также США, говорится в комментарии аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Кроме того, сказывается фактор беспрецедентных монетарных мер со стороны ФРС, запустившей безлимитное количественное смягчение. "Конечно, осторожность все равно не будет лишней, так как мировая экономика фактически оказалась в рецессии и все большее число стран вводят карантин, ограничивая деловую активность. Но свет в конце туннеля все же наметился, - отмечает эксперт. - Поддержкой нефтяного рынка стали итоги встречи министра энергетики России с нефтяниками, по итогам которой стало известно, что РФ пока не намерена форсировать рост добычи. В принципе цены на нефть уже были близки к дну, так как уровень 20-25 долларов за баррель является близким к себестоимости многих основных производителей, а цены не могут надолго уйти ниже себестоимости. Не случайно, что сегодня в лидерах роста бумаги нефтяных компаний - Татнефти, ЛУКойла, Роснефти". По мнению Сергея Суверова, ближайшие дни покажут, насколько снижение темпов роста новых заболевших в Италии устойчиво, также в фокусе будет ситуация пандемией в основных европейских странах и США.
.
Компании упоминаемые в новости: Аэрофлот
.
24 марта 2020 года 16:57
Главным бенефициаром оптимизма во вторник вполне можно признать золото, которое показало рост на 6,6%, отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Если волатильность на фондовых площадках снизится, а стимулы останутся, рост драгоценного металла вполне может ускориться - ждем цену... читать дальше
.24 марта 2020 года 15:50
Saxo Bank рекомендует 20 компаний с низкой долговой нагрузкой, на которых инвесторы могут заработать
(добавлен список компаниий, входящих в Bounce Back Basket) Saxo Bank назвал 20 компаний с низкой долговой нагрузкой из разных секторов, на которых инвесторы могут заработать ввиду распродажи на рынке акций, говорится в комментарии банка. В список, получивший название "корзина на отскок"... читать дальше
.24 марта 2020 года 15:18
Фундаментальные основания для долгосрочного роста стоимости в текущих условиях имеет лишь золото - Райффайзенбанк
Фундаментальные основания для долгосрочного роста стоимости в текущих условиях имеет лишь золото, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Объем средств, выделенных по итогам недавнего заседания FOMC (15 марта) в объеме 700 млрд долл. (покупка казначейских облигаций США и бондов с ипотечным... читать дальше
.24 марта 2020 года 15:02
Saxo Bank рекомендует 20 компаний с низкой долговой нагрузкой, на которых инвесторы могут заработать
Saxo Bank назвал 20 компаний с низкой долговой нагрузкой из разных секторов, на которых инвесторы могут заработать ввиду распродажи на рынке акций, говорится в комментарии банка. В список, получивший название "корзина на отскок" (bounce back bucket), вошли качественные акции, которые сильно... читать дальше
.24 марта 2020 года 14:51
Распродажа на рынках, скорее всего, ещё не завершена, учитывая развитие пандемии COVID-19 и её экономических последствий - Credit Suisse
Пока слишком рано снова сколько-нибудь серьёзно выходить на рынок долгосрочных активов, поскольку их распродажа, скорее всего, ещё не завершена, учитывая развитие пандемии COVID-19 и её экономических последствий, говорится в аналитическом материале директора по инвестициям Credit Suisse Майкла... читать дальше
.24 марта 2020 года 12:20
УК "Альфа-Капитал" отмечает в своем обзоре, что, возможно, последняя волна ослабления фунта не имеет под собой фундамента и носит сугубо эмоциональную природу, поэтому сейчас может быть хороший момент для перехода в фунт. Британский фунт ослаб к доллару США ниже уровней, соответствующим острым... читать дальше
.24 марта 2020 года 12:03
Евро будет слабеть, но резкое снижение маловероятно из-за значительной поддержки со стороны счета текущих операций, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". "Первой реакцией евро на распространение вируса в Европе и падение фондовых рынков было укрепление. Которое, впрочем, продолжалось недолго и,... читать дальше
.24 марта 2020 года 10:24
Нефтяные фьючерсы подрастают на фоне потепления сентимента, но ключевые негативные факторы пока остаются в силе, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Негативные факторы остаются в силе, однако предположения о том, что хуже уже быть не может, поддерживают спекулятивные настроения вблизи... читать дальше
.24 марта 2020 года 09:45
Американские фондовые индексы понесли существенные потери по итогам торгов в понедельник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах во вторник. Цены на нефть эталонных марок уверенно растут на торгах во вторник. читать дальше
.23 марта 2020 года 19:15
Важность G20 в текущих условиях возрастает, говорится в комментарии "Ренессанс Капитала". "Вирус постепенно достиг развивающихся (ЕМ) и пограничных рынков (FM), - отмечает главный экономист "Ренессанс Капитала" Чарльз Робертсон. - Любая надежда на то, что вирус не распространится в странах с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.