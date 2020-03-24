Вести с "вирусного фронта" и беспрецедентные стимулы ФРС приободрили покупателей - БКС

Российский фондовый рынок во вторник уверенно растёт, одна из главных причин - замедление роста числа новых заболевших коронавирусом в Италии, что может стать сценарием и для других европейских стран, а также США, говорится в комментарии аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Кроме того, сказывается фактор беспрецедентных монетарных мер со стороны ФРС, запустившей безлимитное количественное смягчение.

"Конечно, осторожность все равно не будет лишней, так как мировая экономика фактически оказалась в рецессии и все большее число стран вводят карантин, ограничивая деловую активность. Но свет в конце туннеля все же наметился, - отмечает эксперт. - Поддержкой нефтяного рынка стали итоги встречи министра энергетики России с нефтяниками, по итогам которой стало известно, что РФ пока не намерена форсировать рост добычи. В принципе цены на нефть уже были близки к дну, так как уровень 20-25 долларов за баррель является близким к себестоимости многих основных производителей, а цены не могут надолго уйти ниже себестоимости. Не случайно, что сегодня в лидерах роста бумаги нефтяных компаний - Татнефти, ЛУКойла, Роснефти".

По мнению Сергея Суверова, ближайшие дни покажут, насколько снижение темпов роста новых заболевших в Италии устойчиво, также в фокусе будет ситуация пандемией в основных европейских странах и США.