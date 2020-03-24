Диапазон 78-82 руб./$ остается актуальным при сохранении текущих внешних условий - Банк "Санкт-Петербург"

Российские активы растут вслед за остальным миром - рубль прибавляет к доллару более 0,5%. В ближайшие дни рубль продолжит двигаться вслед за нефтью, диапазон 78-82 руб./$ остается актуальным при сохранении текущих внешних условий, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Умеренные риски новой волны распродаж сохраняются, но поддержка курса со стороны ЦБ РФ поможет удержать рубль от существенного ослабления, говорится в их обзоре.