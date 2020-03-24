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24 марта 2020 года 13:30
Пик налогового периода в марте стал для рубля менее значимым фактором, чем настроения на глобальных площадках - "Нордеа банк"
Пик налогового периода в марте стал для рубля менее значимым фактором, чем настроения на глобальных площадках, говорится в комментарии "Нордеа банка". "Рубль демонстрирует попытки восстановления на старте торгов во вторник, опустившись ниже отметки 79 в паре с долларом и находясь вблизи 85 в паре с евро, - отмечают аналитики банка. - Российский валютный рынок вместе с рисковыми активами по всему миру демонстрирует осторожный оптимизм по факту замедления темпов распространения вируса в Италии, а также в ответ на запуск очередного пакета беспрецедентных мер от ФРС. Нефть, вернувшуюся выше отметки 28, также можно воспринимать как фактор стабилизации для рубля. Пик налогового периода, приходящийся на завтра, в текущем месяце выступает для рубля менее значимым фактором, чем настроения инвесторов на глобальных площадках".
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24 марта 2020 года 16:57
Главным бенефициаром оптимизма во вторник вполне можно признать золото, которое показало рост на 6,6%, отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Если волатильность на фондовых площадках снизится, а стимулы останутся, рост драгоценного металла вполне может ускориться - ждем цену... читать дальше
.24 марта 2020 года 15:50
Saxo Bank рекомендует 20 компаний с низкой долговой нагрузкой, на которых инвесторы могут заработать
(добавлен список компаниий, входящих в Bounce Back Basket) Saxo Bank назвал 20 компаний с низкой долговой нагрузкой из разных секторов, на которых инвесторы могут заработать ввиду распродажи на рынке акций, говорится в комментарии банка. В список, получивший название "корзина на отскок"... читать дальше
.24 марта 2020 года 15:18
Фундаментальные основания для долгосрочного роста стоимости в текущих условиях имеет лишь золото - Райффайзенбанк
Фундаментальные основания для долгосрочного роста стоимости в текущих условиях имеет лишь золото, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Объем средств, выделенных по итогам недавнего заседания FOMC (15 марта) в объеме 700 млрд долл. (покупка казначейских облигаций США и бондов с ипотечным... читать дальше
.24 марта 2020 года 15:02
Saxo Bank рекомендует 20 компаний с низкой долговой нагрузкой, на которых инвесторы могут заработать
Saxo Bank назвал 20 компаний с низкой долговой нагрузкой из разных секторов, на которых инвесторы могут заработать ввиду распродажи на рынке акций, говорится в комментарии банка. В список, получивший название "корзина на отскок" (bounce back bucket), вошли качественные акции, которые сильно... читать дальше
.24 марта 2020 года 14:51
Распродажа на рынках, скорее всего, ещё не завершена, учитывая развитие пандемии COVID-19 и её экономических последствий - Credit Suisse
Пока слишком рано снова сколько-нибудь серьёзно выходить на рынок долгосрочных активов, поскольку их распродажа, скорее всего, ещё не завершена, учитывая развитие пандемии COVID-19 и её экономических последствий, говорится в аналитическом материале директора по инвестициям Credit Suisse Майкла... читать дальше
.24 марта 2020 года 12:20
УК "Альфа-Капитал" отмечает в своем обзоре, что, возможно, последняя волна ослабления фунта не имеет под собой фундамента и носит сугубо эмоциональную природу, поэтому сейчас может быть хороший момент для перехода в фунт. Британский фунт ослаб к доллару США ниже уровней, соответствующим острым... читать дальше
.24 марта 2020 года 12:03
Евро будет слабеть, но резкое снижение маловероятно из-за значительной поддержки со стороны счета текущих операций, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". "Первой реакцией евро на распространение вируса в Европе и падение фондовых рынков было укрепление. Которое, впрочем, продолжалось недолго и,... читать дальше
.24 марта 2020 года 10:24
Нефтяные фьючерсы подрастают на фоне потепления сентимента, но ключевые негативные факторы пока остаются в силе, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Негативные факторы остаются в силе, однако предположения о том, что хуже уже быть не может, поддерживают спекулятивные настроения вблизи... читать дальше
.24 марта 2020 года 09:45
Американские фондовые индексы понесли существенные потери по итогам торгов в понедельник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах во вторник. Цены на нефть эталонных марок уверенно растут на торгах во вторник. читать дальше
.23 марта 2020 года 19:15
Важность G20 в текущих условиях возрастает, говорится в комментарии "Ренессанс Капитала". "Вирус постепенно достиг развивающихся (ЕМ) и пограничных рынков (FM), - отмечает главный экономист "Ренессанс Капитала" Чарльз Робертсон. - Любая надежда на то, что вирус не распространится в странах с... читать дальше
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