Рублевые активы точно не стоит сбрасывать со счетов при формировании долгосрочных позиций - УК "Альфа-Капитал"

Ни текущий курс рубля, ни цены на нефть не являются долгосрочно устойчивыми, поэтому при формировании долгосрочных позиций рублевые активы точно не стоит сбрасывать со счетов, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал".

Валютный рынок в целом предсказуемо отыгрывал ситуацию с распространением коронавируса и резкое падение цен на нефть, последовавшее за развалом сделки ОПЕК+, констатирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"Россия выглядит намного более выигрышно, чем подавляющее большинство других развивающихся экономик, вследствие низкого уровня суверенной долговой нагрузки, большого объема накопленных резервов, полной адаптации рынка к режиму плавающего курса. Мы уже видим усилия со стороны ЦБ РФ и Минфина по стабилизации курса, которые включают в себя как валютные интервенции в рамках бюджетного правила, так и дополнительные продажи валюты, компенсирующие выпадающие экспортные доходы от нефти ниже 25 долларов за баррель", - отмечает В. Брагин.

"Пока продолжается ценовая война, цены на нефть будут оставаться низкими, а рубль может еще дальше ослабевать. При этом ни текущий курс рубля, ни цены на нефть не являются долгосрочно устойчивыми, поэтому при формировании долгосрочных позиций рублевые активы точно не стоит сбрасывать со счетов", - считает специалист компании.