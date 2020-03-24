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24 марта 2020 года 12:39
Рублевые активы точно не стоит сбрасывать со счетов при формировании долгосрочных позиций - УК "Альфа-Капитал"
Ни текущий курс рубля, ни цены на нефть не являются долгосрочно устойчивыми, поэтому при формировании долгосрочных позиций рублевые активы точно не стоит сбрасывать со счетов, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Валютный рынок в целом предсказуемо отыгрывал ситуацию с распространением коронавируса и резкое падение цен на нефть, последовавшее за развалом сделки ОПЕК+, констатирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "Россия выглядит намного более выигрышно, чем подавляющее большинство других развивающихся экономик, вследствие низкого уровня суверенной долговой нагрузки, большого объема накопленных резервов, полной адаптации рынка к режиму плавающего курса. Мы уже видим усилия со стороны ЦБ РФ и Минфина по стабилизации курса, которые включают в себя как валютные интервенции в рамках бюджетного правила, так и дополнительные продажи валюты, компенсирующие выпадающие экспортные доходы от нефти ниже 25 долларов за баррель", - отмечает В. Брагин. "Пока продолжается ценовая война, цены на нефть будут оставаться низкими, а рубль может еще дальше ослабевать. При этом ни текущий курс рубля, ни цены на нефть не являются долгосрочно устойчивыми, поэтому при формировании долгосрочных позиций рублевые активы точно не стоит сбрасывать со счетов", - считает специалист компании.
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24 марта 2020 года 16:57
Главным бенефициаром оптимизма во вторник вполне можно признать золото, которое показало рост на 6,6%, отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Если волатильность на фондовых площадках снизится, а стимулы останутся, рост драгоценного металла вполне может ускориться - ждем цену... читать дальше
.24 марта 2020 года 15:50
Saxo Bank рекомендует 20 компаний с низкой долговой нагрузкой, на которых инвесторы могут заработать
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.24 марта 2020 года 15:18
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.24 марта 2020 года 15:02
Saxo Bank рекомендует 20 компаний с низкой долговой нагрузкой, на которых инвесторы могут заработать
Saxo Bank назвал 20 компаний с низкой долговой нагрузкой из разных секторов, на которых инвесторы могут заработать ввиду распродажи на рынке акций, говорится в комментарии банка. В список, получивший название "корзина на отскок" (bounce back bucket), вошли качественные акции, которые сильно... читать дальше
.24 марта 2020 года 14:51
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.24 марта 2020 года 12:20
УК "Альфа-Капитал" отмечает в своем обзоре, что, возможно, последняя волна ослабления фунта не имеет под собой фундамента и носит сугубо эмоциональную природу, поэтому сейчас может быть хороший момент для перехода в фунт. Британский фунт ослаб к доллару США ниже уровней, соответствующим острым... читать дальше
.24 марта 2020 года 12:03
Евро будет слабеть, но резкое снижение маловероятно из-за значительной поддержки со стороны счета текущих операций, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". "Первой реакцией евро на распространение вируса в Европе и падение фондовых рынков было укрепление. Которое, впрочем, продолжалось недолго и,... читать дальше
.24 марта 2020 года 10:24
Нефтяные фьючерсы подрастают на фоне потепления сентимента, но ключевые негативные факторы пока остаются в силе, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Негативные факторы остаются в силе, однако предположения о том, что хуже уже быть не может, поддерживают спекулятивные настроения вблизи... читать дальше
.24 марта 2020 года 09:45
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.23 марта 2020 года 19:15
Важность G20 в текущих условиях возрастает, говорится в комментарии "Ренессанс Капитала". "Вирус постепенно достиг развивающихся (ЕМ) и пограничных рынков (FM), - отмечает главный экономист "Ренессанс Капитала" Чарльз Робертсон. - Любая надежда на то, что вирус не распространится в странах с... читать дальше
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