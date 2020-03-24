Возможно, сейчас хороший момент для перехода в фунт - УК "Альфа-Капитал"

УК "Альфа-Капитал" отмечает в своем обзоре, что, возможно, последняя волна ослабления фунта не имеет под собой фундамента и носит сугубо эмоциональную природу, поэтому сейчас может быть хороший момент для перехода в фунт.

Британский фунт ослаб к доллару США ниже уровней, соответствующим острым фазам Brexit (GBP/USD = 1,2), достигнув отметки 1,15.

"Что касается фунта, то здесь сейчас помимо карантина играет и фактор Brexit. Карантинные мероприятия могут поставить крест на ранее согласованных планах "по разводу" с ЕС. Может быть, инвесторы также нервничают по поводу слухов, что Великобритания может пойти своим особым путем в вопросе отношения к коронавирусу, и это приведет к еще большим потерям в экономике. Мне кажется, что последняя волна ослабления фунта не имеет под собой фундамента и носит сугубо эмоциональную природу. Если кто-то подумывал о переходе в фунт, сейчас, возможно, хороший момент", - пишет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.