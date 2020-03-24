Евро будет слабеть, но резкое снижение маловероятно - УК "Альфа-Капитал"

Евро будет слабеть, но резкое снижение маловероятно из-за значительной поддержки со стороны счета текущих операций, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал".

"Первой реакцией евро на распространение вируса в Европе и падение фондовых рынков было укрепление. Которое, впрочем, продолжалось недолго и, скорее всего, было связано с закрытием коротких позиций, открытых инвесторами на ожиданиях ослабления европейской валюты, причем закрывали этим позиции из соображений снижения риска по портфелям, а не из-за изменения ожиданий. Здесь ситуация была аналогична иене и швейцарскому франку, и точно также курс быстро вернулся на исходные уровни", - отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"Прогноз по евро – один из немногих наших прогнозов, который пока не требует корректировки: в карантин Европа вошла с более слабой экономикой, чем США, и поэтому переживать заморозку деловой активности, при прочих равных, будет тяжелее. Так что евро, скорее всего, должен слабеть. Но и другое обстоятельство, не дающее евро, наоборот, резко слабеть, а именно профицит по счету текущих операций, никуда не делся. Ослабление евро приведет к росту чистого экспорта, а это фактор, препятствующий дальнейшему движению курса в этом направлении", - пишет В. Брагин.