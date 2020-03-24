Газпромбанк оценивает финансовые результаты группы ПИК как подтверждение долгосрочной высококачественной истории роста

По мнению аналитиков Газпромбанка, Группа ПИК опубликовала отличные финансовые результаты за 2019 г., говорится в обзоре инвестбанка. "ПИК сохраняет высокую динамику роста бизнеса за счет вывода новых жилищных проектов на рынок и расширения прочих направлений бизнеса, прежде всего feeдевелопмента, - отмечает аналитик Марат Ибрагимов. - При этом валовая рентабельность растет как из-за снижения доли проектов Мортона, так и благодаря росту маржинальности собственных проектов на фоне повышения отпускных цен и эффективного контроля над производственными издержками".

Финансовые результаты компании полностью подтверждают позитивный взгляд экспертов Газпромбанка на ПИК, как на долгосрочную высококачественную историю роста. "Стоит отметить, что в настоящий момент котировки ПИКа остаются под сильным давлением вследствие общего снижения аппетита к риску. В долгосрочном плане динамика операционных показателей ПИКа и, как следствие, его котировок будет определяться макроэкономическими факторами, а именно – уровнем потребительской уверенности и динамикой ипотечных ставок", - указывает М. Ибрагимов.