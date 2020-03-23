Нефтяные котировки на текущей неделе покажут динамику в диапазоне $51-53 за баррель Brent - Sberbank Asset Management

Вероятна стабилизации цен на нефть марки Брент на уровне 20-30 долларов за баррель, говорится в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. По мнению эксперта, цены на нефть на низких уровнях становятся сильно волатильными и значительно реагируют на различные новости.

"Нефтяные котировки Brent завершили неделю резким снижением на 20%. Согласно The Wall Street Journal, Президент США Дональд Трамп оценивает вероятность вмешательства в ценовую войну на нефтяном рынке между РФ и Саудовской Аравией, рассматривая возможность новых санкций в отношении российских компаний и дипломатического воздействия на Саудовскую Аравию. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю выросла на 1,95 млн барр. при ожидании их увеличения на 3,7 млн барр. на фоне роста стратегических запасов нефти в стране и данных от API, показавших снижение показателя на 421 тыс. барр.", - пишет Евгений Линчик.