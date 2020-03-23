Saxo Bank продолжает рассматривать доллар США как главную опору для мировых рынков

Saxo Bank продолжает рассматривать доллар США как главную опору и совпадающий индикатор для мировых рынков, говорится в комментарии главного валютного стратега банка Джона Харди. "Доллару необходимо повернуть вниз, чтобы стало понятно, что американские регуляторы начинают справляться с кризисом заболеваемости COVID-19. Возможны также резкие изменения в паре USDJPY, так как в Японии началась последняя неделя финансового года". - отмечает эксперт.

"Пятничная сессия принесла серьезное разочарование, - напоминает Джон Харди. - Несмотря на попытки регуляторов оседлать кризис и на оптимистичное начало дня, всё кончилось закрытием американского рынка около минимумов цикла. Затем, уже в выходные, показалось обнадеживающим заявление Германии о запуске крупного пакета стимулирующих мер, примерно на 10% ВВП. Очевидно, эта страна наконец начала в срочном порядке отходить от закоснелого правила бюджетного баланса. Обобщение долговых обязательств - это другой вопрос, о нём мы еще поговорим. А потом Конгресс США не смог договориться об условиях спасательной программы в объеме около 2 трлн долларов, и новая неделя опять открылась хаосом. Программу запустят, но хватит ли ее, чтобы подкрепить рыночную уверенность? Несомненно, регуляторы продолжат прикладывать усилия и в конце концов справятся, но крупный ущерб уже нанесен - из-за перезагрузки волатильности, кредитных линий и ожиданий".