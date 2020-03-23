Меры фискального стимулирования будут иметь ключевое значение для предотвращения депрессии - "ВТБ Капитал"

Меры фискального стимулирования будут иметь ключевое значение для предотвращения депрессии, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Регуляторы быстро отреагировали на связанное с пандемией ухудшение состояния мировой экономики. Рынки акций упали на самую большую величину с 1987 года – в большинстве случаев приблизительно на 30% по сравнению с максимумами. Инвесторы сокращают долговую нагрузку по всем классам активов, а рынки фондирования испытывают дефицит долларовой ликвидности, отмечает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон.

"Главный вопрос на данный момент заключается в том, завершили ли инвесторы выход из активов, и могут ли рынки акций начать стабилизироваться. В прошлую пятницу появились предварительные признаки того, что рынки акций "нащупали почву под ногами". Укрепление доллара приостановилось, доходности 10-летних казначейских облигаций США чуть снизились. Подорожание американской валюты в последние недели коррелирует с увеличением спреда между FRA и OIS, что является показателем стресса на рынке межбанковского кредитования, - пишет специалист. - Для разворота рынков акций необходимо отступление доллара и сокращение спреда между FRA и OIS. В понедельник утром азиатские фондовые рынки вновь оказались под давлением, как и фьючерсы на индекс S&P, на фоне поступивших в выходные сообщений о росте смертности от вируса COVID-19 и заявления правительства Италии о введении жесткого карантина, за чем могут последовать аналогичные меры во многих европейских странах".

"Для ликвидации дефицита долларов на мировом рынке фондирования Федрезерв открыл валютные своп-линии в общей сложности для 15 центральных банков. Как мы отмечали ранее, Федрезерву крайне важно обеспечить бесперебойное функционирование денежных рынков и рынка репо. Помимо этого, чтобы не допустить кризиса корпоративных займов, необходимо снизить давление на рынки корпоративного долга, наличие которого подтверждается, например, увеличением спредов высокодоходных бумаг", - указывает Н. Маккиннон.

ФРС вернулась к целевому диапазону ставки по федеральным фондам в 0,00–0,25%, который был во время последнего финансового кризиса. Регулятор проводит программу количественного смягчения, в результате чего его баланс наверняка превысит предыдущий пик в 4,5 трлн долл. Многие также указывают на вероятность введения Федрезервом контроля над кривой UST, когда по каждому выпуску на кривой устанавливается предельный уровень доходности. В настоящий момент данный инструмент использует Банк Японии; США в последний раз задействовали его после Второй мировой войны.

Помимо беспрецедентных мер денежно-кредитной политики, для борьбы с глобальной рецессией власти многих стран также предпринимают масштабное бюджетное стимулирование.

"Инвесторы надеются, что Конгресс сможет преодолеть межпартийные разногласия и не станет затягивать рассмотрение пакета стимулирующих мер, голосование по которому назначено на сегодня. Демократы недовольны тем, что предложенные фискальные меры (по имеющимся данным, речь идет о 2 трлн долл.) сакцентированы на помощи крупным корпорациям, а не домохозяйствам и малому и среднему бизнесу. Участники рынка наверняка помнят, что во время последнего финансового кризиса медлительность Конгресса с принятием необходимых законов стала одной из причин коррекции на рынке акций, и лишь после этого законодатели осознали, что их нерасторопность способствует ухудшению экономической и финансовой ситуации. Как и тогда, сейчас от Конгресса требуется единство и оперативность", - пишет экономист "ВТБ Капитала".

Правительства европейских стран также начинают принимать различные программы фискального стимулирования. Первой стала Великобритания, где объем фискальных мер поддержки экономики составит рекордные 15% ВВП. Даже Германия, на протяжении многих лет неукоснительно следовавшая принципу бездефицитного бюджета, готовится к реализации пакета мер поддержки.

"Один из ключевых вопросов заключается в том, как падение фондовых индексов и принимаемые по всему миру жесткие ограничительные меры скажутся на перспективах мировой экономики. Для большинства сценарий глобальной рецессии уже стал базовым. В первом и втором кварталах текущего года замедление роста ВВП ведущих стран, как ожидается, будет измеряться двузначными цифрами вследствие эффекта от остановки производств и сокращения расходов населения, связанного с запретом на передвижения и закрытием границ. Если еще недавно казалось, что восстановление глобальной экономики произойдет во 2к20, то теперь его можно ждать не раньше третьего квартала, и это в лучшем случае. Многое, понятно, зависит от того, когда наступит пик пандемии и смертности от COVID-19 и как скоро будет разработана вакцина от коронавируса", - отмечает специалист.

"На этой неделе будут опубликованы индексы деловой активности в ведущих экономиках мира за очередной месяц. Значения PMI представляют собой оперативную информацию об уровне экономической активности в обрабатывающих отраслях и секторе услуг. Очевидно, что предстоящие данные, скорее всего, разочаруют. Между тем опыт предыдущих кризисов показывает, что фондовые рынки живо реагируют на решительные и масштабные меры по стимулированию экономики. Пока же участники рынков сохраняют осторожный настрой. Каждый кризис по-своему особенный, а временной лаг между стимулирующими шагами и восстановлением реальной экономики в текущей ситуации может оказаться значительным. Чем дольше продлится пандемия COVID-19, тем больше давления она окажет на рост реального ВВП. В понедельник утром ОЭСР выступила с предупреждением о том, что негативный экономический эффект от пандемии будет ощущаться в течение нескольких лет. Другие комментаторы говорят о наступлении экономической депрессии. На первый план сейчас выходят меры фискального стимулирования, распределение которого будет иметь ключевое значение для предотвращения депрессии", - пишет в своем обзоре экономист Нил Маккиннон.