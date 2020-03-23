Brent останется в диапазоне $24-30/барр. при поддержке словесных интервенций из США - "БКС Глобал Маркетс"

Brent останется в диапазоне $24-30/барр. при поддержке словесных интервенций из США, при этом премия к WTI, вероятно, будет снижаться, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" напоминают, что на прошлой неделе цены на нефть опустились ниже $30/барр. на фоне переоценки избыточного предложения на рынке и дополнительных объемов, которые предлагают страны ОПЕК в апреле.

США подтвердили свои планы начать закупку нефти в стратегический резерв 26 марта, объем закупки составит около 30 млн барр.

Urals торгуется у отметки $20/барр. с существенным дисконтом к Brent.

Нефтетрейдеры испытывают сложности с продажей больших объемов российской нефти. Глава союза нефтедобывающих компаний Техаса заявил о готовности снизить добычу на 10%, если с ОПЕК+ будут достигнуты соответствующие договоренности.

"Мы ожидаем, что Brent останется в диапазоне $24-30/барр. при поддержке словесных интервенций из США, при этом премия к WTI, вероятно, будет снижаться", - пишут специалисты "БКС Глобал Маркетс".