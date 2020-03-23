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Главная / Аналитикам / Аналитика / Есть вероятность увидеть нефть на уровне $20 за баррель - ИК "ФИНАМ"
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23 марта 2020 года 16:44
Есть вероятность увидеть нефть на уровне $20 за баррель - ИК "ФИНАМ"
Цены на нефть продолжают коррекцию, снижаясь на 5%, Brent снова торгуется чуть выше 25 долларов за баррель, констатирует директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Техническая картина предполагает, что мы можем попробовать протестировать уровень 20 долларов за баррель. Впрочем, учитывая обеспокоенность по сокращению рабочих мест в штате Техас, США и ОПЕК могут уже в ближайшее время выйти на переговорный процесс. Для нас основной вопрос - в какой роли в нем будет выступать Россия", - пишет Я. Кабаков в своем комментарии.
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23 марта 2020 года 17:42
Нефтяные котировки на текущей неделе покажут динамику в диапазоне $51-53 за баррель Brent - Sberbank Asset Management
Вероятна стабилизации цен на нефть марки Брент на уровне 20-30 долларов за баррель, говорится в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. По мнению эксперта, цены на нефть на низких уровнях становятся сильно волатильными и значительно реагируют... читать дальше
.23 марта 2020 года 17:22
Saxo Bank продолжает рассматривать доллар США как главную опору и совпадающий индикатор для мировых рынков, говорится в комментарии главного валютного стратега банка Джона Харди. "Доллару необходимо повернуть вниз, чтобы стало понятно, что американские регуляторы начинают справляться с кризисом... читать дальше
.23 марта 2020 года 16:51
Brent останется в диапазоне $24-30/барр. при поддержке словесных интервенций из США - "БКС Глобал Маркетс"
Brent останется в диапазоне $24-30/барр. при поддержке словесных интервенций из США, при этом премия к WTI, вероятно, будет снижаться, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Аналитики "БКС Глобал Маркетс" напоминают, что на прошлой неделе цены на нефть опустились ниже $30/барр. на фоне... читать дальше
.23 марта 2020 года 11:45
Сохранение негативных настроений может снова опустить цены на нефть ниже $25/bbl по Brent - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" отмечают, что при сохранении негативных настроений на мировых финансовых рынках цены на нефть могут снова опуститься ниже $25/bbl по Brent, сообщается в обзоре банка. Нефтяные котировки в утренние часы понедельника снижались вместе с прочими рисковыми активами,... читать дальше
.23 марта 2020 года 10:42
Цены на нефть в понедельник будут колебаться в диапазоне 24-27 долл./барр., говорится в комментарии Промсвязьбанка. Цены на нефть снова начали неделю со снижения, Brent вернулась к 26 долл./барр., а на открытии торгов опускалась и ниже. "Обстановка нагнетается не только новостями о дальнейшем... читать дальше
.23 марта 2020 года 10:13
Новую неделю нефтяные цены начинают с близких к минимальным значений в районе $26 за баррель Brent - после кратковременного отскока 19 марта цены продолжают снижаться, оставаясь под давлением из-за ожидаемого профицита, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. С одной... читать дальше
.23 марта 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов в пятницу. Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на торгах в понедельник. Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник. читать дальше
.20 марта 2020 года 18:28
Нефтяные цены на следующей неделе продолжат искать локальное дно, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Психологическим пределом снижения станут 20 долларов за баррель, ниже которой, вероятно, медведи пойти не смогут. Максимальный рост барреля в течение... читать дальше
.20 марта 2020 года 16:03
Волатильность цен на нефть сохранится в ближайшие две недели, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Сохранение волатильности нефтяных цен будет сохраняться, как минимум, до мая-июня, - полагает Е. Беляева. - Войну инициировала Саудовская Аравия, и своими... читать дальше
.20 марта 2020 года 15:42
Julius Baer снижает прогноз по ценам на алюминий на следующие 3 и 12 месяцев до 1 675 долл. США и 1 750 долл. США за тонну соответственно
Julius Baer снижает прогноз по ценам на алюминий на следующие 3 и 12 месяцев до 1 675 долл. США и 1 750 долл. США за тонну соответственно, говорится в комментарии банка. "После периода устойчивости в связи с надеждой на быстрое восстановление в Китае, на рынках промышленных металлов началась... читать дальше
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