Есть вероятность увидеть нефть на уровне $20 за баррель - ИК "ФИНАМ"

Цены на нефть продолжают коррекцию, снижаясь на 5%, Brent снова торгуется чуть выше 25 долларов за баррель, констатирует директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Техническая картина предполагает, что мы можем попробовать протестировать уровень 20 долларов за баррель. Впрочем, учитывая обеспокоенность по сокращению рабочих мест в штате Техас, США и ОПЕК могут уже в ближайшее время выйти на переговорный процесс. Для нас основной вопрос - в какой роли в нем будет выступать Россия", - пишет Я. Кабаков в своем комментарии.