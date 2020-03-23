Goldman Sachs поднял рейтинг GDR Х5 и акций и GDR Магнита до "покупать", добавил Х5 в CEEMEA FL

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Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных сетей РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам пересмотра для GDR Х5 и акций и GDR ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". Кроме того, GDR Х5 были добавлены в CEEMEA Focus List (CEEMEA FL - наиболее привлекательные в настоящее время бумаги для покупки в регионе CEEMEA - Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка - прим. ИФ).

В то же время для GDR "Ленты" и "О'Кей" была оставлена рекомендация "продавать".

Оценки и рекомендации аналитиков для GDR (цены в долларах США):

Прогнозная цена Х5 - 32,0 (текущая цена - 32,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Магнит (акции, в рублях) - 4100,0 (текущая цена - 2950,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Магнит - 11,4 (текущая цена - 8,1), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Лента - 2,0 (текущая цена - 1,8), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена О'Кей - 0,8 (текущая цена - 0,7), рекомендация - продавать.