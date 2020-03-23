Пока сложно говорить о каких-то точных прогнозах по рублю - "Открытие Брокер"

"Открытие Брокер" отмечает в своем комментарии, что пока сложно говорить о каких-то точных прогнозах по рублю, но обращает внимание, что после достижения значений выше 80 рублей за доллар ослабление российской валюты замедлилось.

Рубль провёл относительно спокойную первую половину понедельника, слабея в моменте до 81,49 за доллар и 87,43 за евро, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В рамках замещения выбывающих доходов бюджета и с целью стабилизации рынка ЦБ РФ продал 19 марта валюту на 13,66 млрд рублей. Поскольку в начале текущей недели цена Urals стоит явно ниже $25, то регулятор продолжает продавать валюту в рамках сделки по продаже Сбербанка. Во всяком случае, отмечает специалист компании, ослабление AUD и NZD к доллару США было более сильным, чем у "россиянина". Частично за это отвечает разница ставок, а также наполненность международных резервов ЦБ золотом более чем на 20%.

"Пока сложно говорить о каких-то точных прогнозах, но заметим, что после достижения значений выше 80 рублей за доллар ослабление российской валюты замедлилось. При будущей стабилизации на рынках можно ожидать стремительного разворота и длительного тренда на укрепление, как это было в предыдущие годы при запуске количественных программ", - пишет А. Кочетков.