Goldman Sachs поднял рейтинг GDR Х5 и акций и GDR Магнита до "покупать", добавил Х5 в CEEMEA FL

Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных сетей РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам пересмотра для GDR Х5 и акций и GDR ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". Кроме того, GDR Х5 были добавлены в CEEMEA Focus List (CEEMEA FL - наиболее привлекательные в настоящее время бумаги для покупки в регионе CEEMEA - Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка - прим. ИФ).

В то же время для GDR "Ленты" и "О'Кей" была оставлена рекомендация "продавать".