Индекс Мосбиржи в ближайшие дни может находиться в интервале 2200-2300 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Аналитики ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считают, что в ближайшие дни индекс Мосбиржи может находиться в интервале 2200-2300 пунктов, говорится в комментарии компании.

Российский рынок акций падает в понедельник, индекс Мосбиржи в "минусе" более чем на 3%, констатирует старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков.

Европейские рынки в понедельник тоже в "минусе", фондовые индексы в США закрылись в "красной зоне". "В последние дни на рынках наблюдается высокая волатильность. Существенные колебания рынков связаны с неопределенностью сроков действия пандемии. Эпидемия действует всего несколько месяцев, но ее последствия уже ощутил весь мир. Человечество оказалось не готово к таким испытаниям. Какой будет спад мировой экономики, когда в некоторых странах останавливают почти все предприятия, предсказать проблематично", - пишет эксперт.

Нефть торгуется в "минусе", около 5% по Brent. Снижение цен на нефть может привести к сокращению инвестиций в разработку новых месторождений. В 2016 году обвал цен на нефть привел к сокращению вложений в разведку и освоение новых месторождений на 200 млрд долл. по всему миру. Что привело к восстановлению нефтяного рынка. В текущем году ситуация может повториться, считает В. Марков. Total уже объявила о снижении капвложений на 20% на фоне падения нефтяных котировок.

Увеличение оборота розничной торговли, позволило ритейлерам показать в феврале динамику акций "лучше рынка". Ожидается, что в текущем году акции ритейлеров будут пользоваться хорошим спросом, указывает специалист ИК.

Дальнейшее ухудшение ситуации в ЕС может привести к постепенной отмене санкций в отношении России. Санкции вводились, когда в ЕС с экономикой было все нормально, но сейчас ситуации поменялась.

"За последние два месяца фондовые рынки существенно упали. На российском рынке наблюдаются попытки стабилизации при высокой волатильности и существенной перекупленности. В ближайшие дни можем увидеть индекс Мосбиржи в интервале 2200-2300", - отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".