Крайне важным негативным фактором для рейтелеров РФ могут стать меры по борьбе с коронавирусом - Райффайзенбанк

Крайне важным негативным фактором для рейтелеров РФ могут стать меры по борьбе с коронавирусом, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Эксперты банка ожидают, что спад потребительского спроса (который, вероятно, начнется с апреля), будет менее глубоким, чем в 2015 г.

Напомним, что тогда ритейл падал на 5-10% г./г., что было во многом вызвано существенным ускорением инфляции (с 9% в 2014 г. она подскочила до 15% в 2015 г.), - указывает аналитик банка Станислав Мурашов. - Оно, с одной стороны, произошло из-за почти двукратного падения курса за несколько месяцев, а с другой, из-за того, что эффект переноса курса рубля был выше, чем сейчас (значительные колебания курса, 10% м./м., вызывали рост инфляции на 1-1,2 п.п. м./м., сейчас - 0,8-1 п.п.). При этом, после 2015 г. было несколько эпизодов существенного ослабления рубля (в январе 2016 г. на 10% м./м., в апреле 2018 г. на 6,5% м./м., в августе 2018 г. на 5,8% м./м.) но инфляция практически не отреагировала на них. Мы полагаем что реакция инфляции в марте будет на уровне +1 п.п. к месячной оценке, учитывая произошедшее ослабление рубля на ~14% м./м. в марте 2020г".

По мнению С. Мурашова, крайне важным негативным фактором могут выступить меры по борьбе с коронавирусом. Так, судя по информации в СМИ, риск масштабного закрытия торговых центров и оффлайн форматов ритейла для посещения достаточно высок. "Сильнее всего, как мы полагаем, пострадает сфера услуг, а также гостинично-ресторанный бизнес (уже ощутивший на себе негативный эффект), меньше всего – продуктовый ритейл. - указывает аналитик Райффайзенбанка. - В ритейле уже начались сокращения персонала, что в итоге выльется в просадку доходов населения. Масштаб проблем будет зависеть от предпринятых карантинных мер и от их длительности (оценить которые достаточно сложно). В частности, например, пока не ясно, будет ли введен полномасштабный карантин ( с закрытием городов и введением комендантского часа)".