Удаление фразы о вероятности дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ часто происходит перед ее повышением - Райффайзенбанк

Аналитики Райффайзенбанка отмечают, что из пресс-релиза Центробанка РФ по итогам мартовского заседания совета директоров по ставке была удалена фраза "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", что часто происходит в преддверии повышения ставки.

"Фактически, как мы полагаем, решение не повышать ставку в текущих условиях означает, что регулятор может дать рублю ослабнуть еще сильнее (тогда как повышение ставки могло бы сдержать как отток капитала, так и перевод рублевых накоплений в иностранную валюту)", - указывают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Денис Порывай.

Для экспертов Райффайзенбанка вопрос повышения ставки отнюдь не снят с повестки дня. "При отсутствии улучшения ситуации в ближайшее время (если пандемия примет затяжной характер, а цены на нефть останутся на текущих низких уровнях) ожидания участников финансового рынка скорректируются в сторону ухудшения (пока большинство не верит в долгосрочные низкие цены на нефть и надеются на разворот в ближайший месяц-два), что может повлечь за собой дальнейшее ослабление рубля (по нашим оценкам, рубль выглядит все еще сильным в сравнении с нефтью). При текущих рублевых ставках это ослабление может оказаться в какой-то момент избыточным, что заставит регулятора ужесточить монетарную политику (= «наверстывать упущенное»)", - пишут С. Мурашов и Д. Порывай.