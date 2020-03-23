Российская экономика вслед за другими странами скатится в рецессию в ближайшие пару кварталов - "БКС Глобал Маркетс"

Российская экономика вслед за другими странами скатится в рецессию в ближайшие пару кварталов, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Последствия столь резкого спада будут ощущаться еще 1-2 квартала, хотя к концу года потенциальное восстановление нефтяного рынка может привести к заметному улучшению макроэкономических показателей российской экономики.

"Большой опыт России в кризисном управлении в сочетании с накопленными резервами и низким уровнем долга защитит страну от социальной и финансовой нестабильности, - полагает главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров. - Тем не менее, для населения наступят новые трудные времена и не только по медицинским причинам: доходы сократятся, а внутренний спрос ослабнет. евальвация рубля приведет к скачку инфляции, хотя мы не ожидаем существенного ускорения роста цен из-за слабого спроса.

Курсы Ослабление рубля и ускорение инфляции развернут динамику реальных доходов населения: после ожидаемого нами роста на 1.2% г/г в 1К20 в следующие два квартала мы прогнозируем резкое сокращение реальных доходов на 5-7% г/г. Результатом станет сопоставимое снижение розничных продаж, поскольку импортные товары подорожают, а население снова начнет экономить – типичное поведение в периоды кризиса и неопределенности".

Драматические изменения внутреннего спроса обусловят стремительное сокращение объемов импорта как в потребительском, так и в инвестиционном сегменте, уверен В. Тихомиров. Эксперт ожидает резкого сдвига в импорте уже в апреле-мае. В результате Россия сможет сохранить профицит торгового баланса, несмотря на вероятное колоссальное сжатие объемов экспорта в долларовом выражении.

"Наш новый прогноз предполагает профицит торгового баланса России на уровне $102 млрд в 2020 г. против $165 млрд в 2019 г. и $194 млрд в 2018 г. Тем не менее, такой расклад окажет поддержку счету текущих операций: по нашим оценкам, его положительное сальдо по итогам 2020 г. составит $45 млрд, а чистые оттоки капитала достигнут пикового уровня $110 млрд", - заключает главный экономист "БКС Глобал Маркетс".