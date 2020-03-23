Газпромбанк поднял рейтинг акций Мосэнерго, ТГК-1 и ОГК-2 до "покупать" в связи с падением котировок

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) и ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) с учетом опубликованных финпоказателей компаний за 2019 год и ожидаемых дивидендов, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

По итогам переоценки и в связи с падением рыночной стоимости этих бумаг рекомендация (рейтинг) "держать" для них была повышена до "покупать".

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Мосэнерго - 2,40 (текущая цена - 1,6), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ТГК-1 - 0,013 (текущая цена - 0,0097), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ОГК-2 - 0,66 (текущая цена - 0,54), рекомендация - покупать.