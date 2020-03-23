Возможное увеличение предложения валюты на внутреннем рынке ограничит дальнейшее укрепление доллара выше 80 руб. - ИК "Велес Капитал"

Возможное увеличение предложения валюты на внутреннем рынке ограничит дальнейшее укрепление доллара выше 80 руб., говорится в в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

Внешний фон в начале недели остается негативным для рубля, что, по мнению эксперта, обусловлено прежде всего снижением цен на нефть. Уже в первой половине дня котировки марки Brent скорректировались ниже 26 долл. за баррель марки Brent. Кроме того, в целом на большинстве торговых площадок по-прежнему наблюдается бегство от риска: фьючерсы на американские индексы остаются в заметном минусе, валюты основных рынков EM также сохраняют отрицательную динамику в парах с USD. Подобные условия позволили доллару уже в первые минуты торгов на российском рынке подняться выше 81 руб.

"Тем не менее, в ближайшее время можно ожидать увеличения предложения валюты на внутреннем рынке, что несколько ограничит дальнейшее укрепление доллара выше 80 руб., - полагает эксперт ИК "Велес Капитал". - Так, Банк России продолжает наращивать продажу валюты, увеличив 19 марта объемы интервенций с 7,7 до 13,7 млрд руб. Все последние действия регулятора, включая итоги пятничного заседания и риторику ЦБ, предполагают, что в ближайшей перспективе регулятор сконцентрируется исключительно на валютных интервенциях для смягчения ситуации на валютном рынке, и в ближайшее время объемы продажи валюты со стороны ЦБ могут только расти. Кроме того, в среду российскому рынку предстоят перечисления крупных налоговых платежей, и участники рынка по всей видимости будут использовать уровень 80+ руб. по доллару для продажи валюты в рамках подготовки к платежам в бюджет".

Банк России на внутреннем межбанковском рынке продолжает проводить депозитные операции "тонкой настройки", пытаясь, по всей видимости, сгладить неравномерное распределение ликвидности в банковском секторе и абсорбировать свободную рублевую ликвидность, которая может быть направлена на валютный рынок. В понедельник ЦБ увеличил лимит на депозитном аукционе o/n еще на 150 млрд руб. (до 700 млрд руб.) по сравнению с пятницей. При этом операции РЕПО в рамках "тонкой настройки" регулятор не проводит с четверга.