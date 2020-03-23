Рынки находятся в условиях небывалых даже по меркам 2008 года монетарных стимулов - УК "Альфа-Капитал"

Рынки сейчас будут жить в условиях небывалых даже по меркам 2008 года монетарных стимулов, к которым позднее прибавятся и фискальные, говорится в комментарии УК "Альфа-Капитал".

"Прошлая неделя отметилась не только высокой волатильностью на рынках, но и активизацией регуляторов и правительств. Первым шагом было замедлить распространение вируса, и эти меры как раз и привели к падению прогнозов потребления нефти и ожиданиям проблем в мировой экономике. Следующий шаг - как теперь сделать так, чтобы карантинные меры не привели хотя бы к продолжительным негативным последствиям. Снижения деловой активности, как показывает опыт Китая, не избежать, и основной вопрос в том, сохранит ли экономика способность быстро восстановиться после вынужденного спада", - указывает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Предложения по мерам стимулирования находятся на этапе "ковровых мер", тех, которые действуют не избирательно, затрагивая все сегменты, а также общих идей и предложений. Примерами могут служить налоговые каникулы, прямые выплаты потребителям, субсидии по заработным платам, оплата больничных листов, кредитные каникулы, смягчение регуляторных требований и нагрузки на банки и нефинансовые компании, отмечает специалист УК.

"Не забыты были и привычные меры по монетарному стимулированию, центральные банки анонсировали увеличение объемов выкупа активов, а также объемов предоставления ликвидности под залог. При этом круг выкупаемых и принимаемых в залог активов был значительно расширен. В этот раз центральные банки с готовностью и без видимых колебаний увеличивают объемы поддержки, что принципиально отличает нынешнюю ситуацию от 2008 года. Мы полагаем, что массированные распродажи на рынках были вызваны именно дефицитом ликвидности, и если предложенные меры хотя бы снизят остроту этого дефицита, рынок может начать демонстрировать признаки стабилизации", - пишет В. Брагин.

Второе важное отличие нынешней ситуации от 2008 года, по мнению эксперта - это готовность правительств жертвовать бюджетной дисциплиной ради поддержки экономики. "В этой части, в отличие от монетарных стимулов, вероятны задержки с применением разных мер, особенно если придется задействовать средства за пределами различных "экстренных фондов". Дело в том, что если основной инструментарий монетарных стимулов уже был опробован, причем как в случае России даже не один раз, то с фискальными стимулами во многих случаях сейчас приходится идти по "неизведанной территории", создавая с нуля нормативную базу. Поэтому здесь стоит набраться терпения, реализация инициатив фискального стимулирования, в отличие от монетарных стимулов, требует больше времени на подготовку. Отсюда логичный вывод: задержки с фискальными стимулами будут компенсироваться увеличением объемов монетарных стимулов. Это касается не только России, но и всех других стран. Почти везде утвержденные меры поддержки экономики пока опираются на "экстренные фонды", а рекордные объемы (в той же Польше) достигаются за счет инструментов предоставления ликвидности, а не увеличения госрасходов или снижения налогов", - пишет Владимир Брагин.

"Хорошей новостью является то, что любые стимулы, не важно фискальные или монетарные и не важно в каком объеме, не будут иметь инфляционных последствий. Любые деньги, которые сейчас будут впрыснуты в экономику, осядут в виде "заначек", резервов, кэша на балансах и не пойдут прямо сейчас на потребление и инвестиции. Главной их задачей будет предотвращение "пожарных" распродаж на рынках и формирование у экономических агентов достаточного запаса прочности для того, чтобы пережить период заморозки и иметь затем возможность быстро восстановить активность, - отмечает специалист УК "Альфа-Капитал". - Как бы то ни было, рынки сейчас будут жить в условиях небывалых даже по меркам 2008 года монетарных стимулов. К которым позднее прибавятся и фискальные. В общем, несмотря на снижение котировок и все нарастающие страхи, прошедшая неделя дала некоторое число поводов для и оптимизма".