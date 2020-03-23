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23 марта 2020 года 12:24
Дисбаланс между темпами падения рубля и снижения доходностей ОФЗ создает риски для госбумаг - Уралсиб
Рубль по итогам недели потерял более 9% из-за обвального падения нефтяных котировок (более 20%), ОФЗ же удалось за указанный период показать небольшое снижение доходностей (порядка 10–20 б.п.), этот дисбаланс создает для рублевых госбумаг определенные риски, если сильное падение валюты возобновится, отмечается в обзоре корпорации Уралсиб. "Повестка новой недели, к сожалению, пока меняться не будет, и волатильность, вероятно, будет оставаться высокой, поскольку признаков замедления распространения коронавируса в Европе пока нет, наоборот, в выходные стало известно о резком разрастании эпидемии в США, - полагает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - Цены на нефть по-прежнему будут очень нестабильными. Пятничное заседание совета директоров ЦБ не принесло больших сюрпризов и совпало с ожиданиями большинства участников: регулятор сохранил ставку без изменений, отметив рост инфляционных рисков из-за недавнего ослабления рубля. Пресс-конференция и комментарии не пролили свет на траекторию ставки в будущем, что, вполне логично, учитывая то, какая неспокойная сейчас обстановка на рынке". Значительная часть выступления главы Центробанка была посвящена анализу текущей ситуации и мерам поддержки, которые могут быть расширены в случае необходимости, что мы в целом расцениваем как положительный сигнал для инвесторов. "Очевидно, что при росте инфляционного давления есть риск повышения ставки на среднесрочном горизонте, впрочем, для рынка это не сюрприз, - полагает Ольга Стерина. - Однако в пятницу трехмесячный своп на ключевую ставку снизился почти на 40 б.п. до 6,35% годовых, и это означает, что рынок на указанном горизонте рассматривает возможность повышения ставки на 25 б.п., а не на 50 б.п., как ранее. В пятницу вечером рубль возобновил движение вниз вслед за ценами на нефть, но ОФЗ удалось завершить день снижением доходностей благодаря утреннему гэпу".
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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