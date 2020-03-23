Риски текущей недели для рубля приходятся на вторник и четверг - "Нордеа банк"

Риски текущей недели для рубля приходятся на вторник и четверг, когда будут опубликованы данные по индексам деловой активности PMI в Европе и по заявкам на пособие по безработице в США, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Внешний фон для рубля остается негативным на старте новой недели. В моменте российская валюта тестирует отметки 81 в паре с долларом и 87 в паре с евро, отмечают аналитики "Нордеа банка". В условиях продолжающегося ускорения темпов распространения вируса ведущие фондовые площадки остаются в "минусе", отражая уход инвесторов из рисковых активов.

Нефть, торгующаяся ниже пятничных значений, также не дает рублю дополнительных поводов для восстановления позиций. Исходя из календаря макроэкономической статистики, риски текущей недели для рубля приходятся на вторник и четверг, когда будут опубликованы данные по индексам деловой активности PMI в Европе и по заявкам на пособие по безработице в США соответственно, указывают специалисты банка. Фактические данные вполне могут оказаться хуже ожиданий, что способно вызвать новые волны распродаж на рынках, предупреждают они.