Сохранение негативных настроений может снова опустить цены на нефть ниже $25/bbl по Brent - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" отмечают, что при сохранении негативных настроений на мировых финансовых рынках цены на нефть могут снова опуститься ниже $25/bbl по Brent, сообщается в обзоре банка.

Нефтяные котировки в утренние часы понедельника снижались вместе с прочими рисковыми активами, констатируют аналитики "Нордеа банка". Контракты на Brent падают на 3,5% и снова торгуются вблизи отметки $26/bbl.

"Основное давление на нефтяной рынок продолжают оказывать страхи рецессии в мировой экономике на фоне распространения коронавируса по всему миру. На этом фоне перспективы спроса на энергоносители выглядят еще более негативно, что оказывает прямое негативное влияние на нефтяной рынок. Кроме того, в утренние часы давление на весь блок рисковых активов оказывают и сообщения о разногласиях в американском Конгрессе по поводу пакета фискальных стимулов для поддержки экономики США. С другой стороны, страны ОПЕК+ продолжают вести ценовую войну, что усиливает давление на нефтяные цены со стороны предложения нефти. Мы неоднократно отмечали, что, пока темпы распространения коронавируса не начнут замедляться, риски по нефтяным котировкам останутся смещенными в сторону снижения. В результате при сохранении негативных настроений на мировых финансовых рынках цены на нефть могут снова опуститься ниже $25/bbl (Brent)", - пишут специалисты банка.