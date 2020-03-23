Стабилизация ситуации на внешних рынках может оперативно вернуть ЦБ РФ на траекторию понижения ключевой ставки - Росбанк

Стабилизация ситуации на внешних рынках в ближайшие кварталы может оперативно (уже в 2п'20) вернуть Банк России на траекторию понижения ключевой ставки, особенно в свете сдержанной трактовки рисков для инфляции, говорится в комментарии Росбанка. Исключение ориентиров по изменению ключевой ставки на ближайших заседаниях для экспертов Росбанка не является негативным сигналом.

Банк России в пятницу принял решение оставить ключевую ставку без изменения (6.00%), не поддавшись призывам к ужесточению монетарных условий или ужесточению ориентиров.

"Акценты, на наш взгляд, расставлены верно: финансовая стабильность и доступность кредитования для различных секторов экономики, в том числе непризнание ухудшения качества кредитов компаниям из пострадавших отраслей, снижение давления на капитал со стороны ипотечного кредитования, возможность фиксации валютного курса на 1 марта для расчета нормативов, послабления по нормативам ликвидности и ряд других мер. В совокупности с ранее анонсированными мерами по продаже валюты в рамках бюджетного правила (и дополнений при стоимости Urals ниже $25/барр.) текущие меры имеют стимулирующую направленность, которые впоследствии могут быть трансформированы в смягчение процентной политики". - отмечают аналитики Росбанка.

По мнению аналитиков Росбанка, подход ЦБ к интервенциям на валютном рынке также в настоящее время взвешен и аккуратен. Согласно опубликованным в понедельник утром данным, продажи валюты 19-го марта - включая эффект от сделки по Сбербанку - составили "лишь" порядка 170 млн долл., что ниже наших оценок ($270-280 млн) и вряд ли выглядит существенно в глазах участников рынка.