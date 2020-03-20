Нефтяные цены на следующей неделе продолжат искать локальное дно - ИК "Фридом Финанс"

Нефтяные цены на следующей неделе продолжат искать локальное дно, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Психологическим пределом снижения станут 20 долларов за баррель, ниже которой, вероятно, медведи пойти не смогут. Максимальный рост барреля в течение недели может составить до 40 долларов при оптимистичном сценарии и до 35 долларов при базовом", - полагает эксперт.

Нефть в пятницу проделала выразительный кульбит, сначала поднявшись с 28,47 до 30,94 доллара, или на 8,7% вверх, потом упав ниже 28 и доходя в моменте до 27,35, то есть теряла за день до 3,9% с уровней четверга, или 11,6% с максимумов пятницы, отмечает В. Емельянов. Рынок очень волатилен на фоне политической повестки: сначала президент США Трамп подогрел ожидания роста барреля, объявив, что вмешается в ценовую войну между РФ и СА, но затем в Кремле заявили, что во вмешательстве не нуждаются, поскольку нефтяную войну ни с кем не ведут, пишет эксперт ИК "Фридом Финанс".