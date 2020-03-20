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20 марта 2020 года 18:01
Рынок в целом рынок благоприятно оценил решение ЦБ сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне - ИК "Велес Капитал"
Рынок в целом благоприятно оценил решение ЦБ сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне в 6% годовых и его меры по поддержке населения, экономики и финансового сектора, которые впоследствии могут быть расширены в зависимости от дальнейшего развития событий, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Мы по-прежнему считаем, что в условиях распространения глобальной пандемии, обвала цен на нефть и падения внешних рынков повышение ключевой ставки на данном этапе не спасет от девальвации рубля, а лишь усилит дестабилизацию денежно-кредитных условий и спровоцирует новые распродажи активов на долговом рынке, - указывает Юрий Кравченко. - В свою очередь, агрессивная поддержка рынка Банком России в виде, например, более активных валютных интервенций или покупок ОФЗ может лишь усилить паническую реакцию участников рынка, что уже наблюдалось среди глобальных инвесторов после экстренных шагов ФРС по смягчению ДКП. В целом пресс-релиз Банка России получился в определенной степени мягким, однако это не должно вводить в заблуждение и обусловлено прежде всего осторожностью регулятора в текущих условиях повышенной волатильности".
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20 марта 2020 года 18:28
Нефтяные цены на следующей неделе продолжат искать локальное дно, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Психологическим пределом снижения станут 20 долларов за баррель, ниже которой, вероятно, медведи пойти не смогут. Максимальный рост барреля в течение... читать дальше
.20 марта 2020 года 16:03
Волатильность цен на нефть сохранится в ближайшие две недели, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Сохранение волатильности нефтяных цен будет сохраняться, как минимум, до мая-июня, - полагает Е. Беляева. - Войну инициировала Саудовская Аравия, и своими... читать дальше
.20 марта 2020 года 15:42
Julius Baer снижает прогноз по ценам на алюминий на следующие 3 и 12 месяцев до 1 675 долл. США и 1 750 долл. США за тонну соответственно
Julius Baer снижает прогноз по ценам на алюминий на следующие 3 и 12 месяцев до 1 675 долл. США и 1 750 долл. США за тонну соответственно, говорится в комментарии банка. "После периода устойчивости в связи с надеждой на быстрое восстановление в Китае, на рынках промышленных металлов началась... читать дальше
.20 марта 2020 года 15:13
Julius Baer снижает прогноз по ценам на серебро на следующие 3 и 12 месяцев до 14,5 долл. США и 16,5 долл. США за унцию соответственно
Julius Baer снижает прогноз по ценам на серебро на следующие 3 и 12 месяцев до 14,5 долл. США и 16,5 долл. США за унцию соответственно, говорится в комментарии банка. "За последние несколько дней серебро превратилось из "золота бедняка" в "металл дьявола" из-за распродажи на фоне роста рисков... читать дальше
.20 марта 2020 года 12:02
Несмотря на некоторую поддержку, ситуация на нефтяном рынке остается весьма неопределенной, говорится в обзоре "Нордеа банка". Цены на нефть продолжают восстанавливаться, получая поддержку благодаря стабилизации настроений инвесторов на мировых финансовых рынков. Помимо умеренного восстановления... читать дальше
.20 марта 2020 года 10:47
Промсвязьбанк рассчитывает, что пока нефть останется в диапазоне 28-30 долл./барр., об окончательном развороте вверх пока речи не идет, сообщается в обзоре банка. Цены на нефть взлетели вверх на новостях о том, что Минэнерго США закупит до 30 млн барр. в стратегическое хранилище. Это позволит... читать дальше
.20 марта 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы завершили небольшим ростом торги в четверг. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть продолжают расти в пятницу. читать дальше
.19 марта 2020 года 18:09
Рынки должны увидеть снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в США, прежде чем они смогут стабилизироваться - «Ренессанс Капитал»
Рынки должны увидеть снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в США, прежде чем они смогут стабилизироваться, говорится в обзоре "Ренессанс Капитала". "Рынки на этой неделе были в состоянии обвала настолько, насколько мы ожидали, когда поддержали идею их закрытия до тех пор, пока... читать дальше
.19 марта 2020 года 17:50
Дополнительные закупки облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ) должны ограничить рост доходностей не только по государственным облигациям, но и по корпоративным облигациям нефинансового сектора, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка сохраняют рекомендацию умеренного... читать дальше
.19 марта 2020 года 17:29
Вероятно, ФРС предоставит дополнительные возможности кредитования некрупному бизнесу, органам власти штатов и местному самоуправлению - Julius Baer
ФРС США переключилась в режим борьбы с кризисом и перезапустила программу по выкупу коммерческих бумаг, говорится в комментарии Julius Baer. Это еще одна мера для обеспечения достаточного предложения ликвидности на фоне того, как финансовые рынки торопятся учесть в котировках вероятность рецессии... читать дальше
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