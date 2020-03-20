Лучшей возможности, чтобы вложиться в развивающиеся рынки, может не представиться еще целых 15 лет - "Ренессанс Капитал"

Лучшей возможности, чтобы вложиться в развивающиеся рынки, может не представиться еще целых 15 лет, говорится в комментарии главного экономиста "Ренессанс Капитала" Чарльза Робертсона. Валюты EM достигли самых низких уровней с конца 90-х годов.

"Мы можем пересмотреть свой прогноз глобального роста в значительно более негативную сторону. Цифры подтвержденных случаев коронавируса Италии могут выровняться в ближайшие 5 дней. Цифры в Нью-Йорке предполагают массовое тестирование на коронавирус и являются хорошими новостями в долгосрочной перспективе (плохими в краткосрочной, поскольку они подтверждают то, чего мы опасались несколько недель назад, а именно того, что США - это еще один Хубэй). Нигерия может принять меры в связи с валютным курсом на следующей неделе. Массовое тестирование на коронавирус может стать способом снятия режима изоляции", - отмечает эксперт "Ренессан Капитала".

По мнению Чарльза Робертсона, на утро пятницы валюты региона EM (исключая Китай) были наиболее недооцененными с момента 1998/99 года, когда Азия была в кризисе, Россия была в дефолте, и режим привязки валютного курса в Бразилии был нарушен. Лучшей возможности, чтобы вложиться в развивающиеся рынки, может не предоставиться еще целых 15 лет. За исключением, возможно, следующей недели. Пограничные рынки отстают, как это часто бывает.