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20 марта 2020 года 17:42
Судя по некоторым признакам, худшая часть коррекции на ключевых рынках акций, возможно, уже пройдена - "ВТБ Капитал"
Судя по некоторым признакам, худшая часть коррекции на ключевых рынках акций, возможно, уже пройдена. Но пока выводы делать рано. В ходе последнего эпизода массированной «долговой разгрузки» американские фондовые индексы упали примерно на 30%. Это примерно столько, сколько американский рынок в среднем терял во время прошлых рецессий. Для большинства рыночных экономистов глобальная рецессия быстро стала базовым сценарием, и прогнозы роста мировой экономики на этот год опустились в район 1%. Большинство экономических прогнозов предполагает резкое снижение темпов роста ВВП в первом квартале у США, Великобритании, Еврозоны, Японии и Китая, что, по всей вероятности, продолжится и во втором квартале. Надежд на резкое восстановление экономики уже никто не питает, несмотря на меры монетарной и фискальной экспансии. Фискальные меры Китая, вероятно, составят 2% ВВП страны, хотя сегодня утром рынки удивило решение Народного банка Китая оставить без изменений годовую ставку LPR. Возможно, власти Китая хотят избежать повышения и без того избыточной долговой нагрузки и расширения кредитования. При этом стоит отметить, что курс USDCNY, долгое время остававшийся стабильным, превысил отметку 7,00, и это говорит о том, что Народный банк Китая допускает некоторое снижение обменного курса для повышения конкурентоспособности экспорта. Для восстановления глобальных цепочек поставок, промышленного производства и мировой торговли потребуется время. Многое зависит от того, как будет развиваться ситуация с распространением вируса COVID-19 в США, Великобритании и еврозоне. В отсутствие вакцины вероятность того, что рост заболеваемости и смертности в ближайшее время пойдет на спад, невелика. С момента возникновения дефицита долларовой ликвидности на рынке репо в сентябре прошлого года мы неоднократно указывали в наших материалах на то, как важно для рынков иметь доступ к этой ликвидности и качественному залоговому обеспечению по операциям репо. Бесперебойное функционирование рынка репо имеет решающее значение для эффективного потока заимствований в финансовой системе. Благодаря целому набору мер, берущим начало еще в 2008 г., Федрезерв, несомненно, обеспечит ликвидностью внутренний рынок. Регулятор уже использует все доступные инструменты – нулевые ставки, количественное смягчение, монетизацию долга. Следующим шагом могут быть «вертолетные» деньги, то есть прямое предоставление ликвидности компаниям нефинансового сектора и домохозяйствам. От количественного смягчения выигрывают участники финансовых рынков, а «вертолетные» деньги должны поддержать реальную экономику. Самым важным шагом Федрезерва на этой неделе стало объявление о том, что его валютные своп-линии теперь будут доступны 15 иностранным центральным банкам. Эта мера поможет обеспечить долларовой ликвидностью зарубежные рынки, тем самым смягчив проблему дефицита долларов в международном масштабе. В данный момент индикаторы денежного рынка и корпоративного долга, за которыми мы рекомендовали следить читателям, указывают на то, что рынки акций, возможно, достигли дна и готовы развернуться в сторону роста. Объявление Федрезерва об открытии валютных своп-линий несколько успокоило рынки. Цены на нефть поднялись, доходности 10-летних казначейских облигаций США опустились. До этого доходности UST росли из-за давления со стороны хедж-фондов с высокой долговой нагрузкой, которые закрывали позиции, и иностранных инвесторов, которые продавали казначейские бумаги с целью получения необходимой долларовой ликвидности. К тому же, судя по всему, своего максимума достигла кривая индекса доллара, а это верный признак скорого улучшения ситуации с долларовой ликвидностью. В итоге сейчас вполне можно ожидать движения курсов EURUSD и GBPUSD выше уровней 1,0650 и 1,15 соответственно. Исходя из сказанного выше, процесс массового выхода инвесторов из рисковых активов и снижения долговой нагрузки, вероятно, завершился, и рынки акций готовы к стабилизации. Помощь поступила как от Федрезерва, так и от других центробанков. Между тем, как считают многие комментаторы, Федрезерву приходится спасать чрезмерно закредитованную систему, которую он сам и создал своей ультрамягкой монетарной политикой, и это лишь очередное повторение все того же цикла взлетов и падений, который становится неизбежным из-за такой политики. Именно поэтому рынки проходят через крупный финансовый кризис в среднем каждые десять лет. Спасая ситуацию сейчас, Федрезерв на самом деле закладывает основу для нового пузыря, который мы можем увидеть уже в недалеком будущем.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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