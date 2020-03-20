Акции Полюса и Полиметалла продолжают следовать за золотом - ИК "Велес Капитал"

Спот-цены на золото в начале марта достигли нового пика с декабря года 1703,10 долл., оправдывая свою роль защитного актива во времена экономической нестабильности, говорится в аналитическом материале ИК "Велес Капитал". Акции Полюса и Полиметалла на этом фоне также смотрелись лучше рынка, а активы мировых золотых ETF выросли до нового рекорда. Драгоценный металл и золотодобытчики остаются относительно "тихой гаванью", но мировая волатильность уже затрагивает и эти активы.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, факторы поддержки для золота не теряют актуальности:

1. Инвестиционный спрос по-прежнему высок. Чистая длинная позиция инвестменеджеров по золоту, по данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) США, в марте держится около 300 тыс. контрактов, недалеко от исторического максимума 353,6 тыс. Во Всемирном совете по золоту также сообщили о росте объема активов под управлением золотых ETF в феврале в долларовом исчислении на 4,4%, до рекордного максимума 3033 т, и скачке глобальных объемов торгов золотом в аналогичном месяце на 34% г/г.

2. Процентные ставки по всему миру продолжают снижаться. Распространение коронавируса по всему миру, которое приобрело характер пандемии, заставило финансовых регуляторов пойти на экстренные снижения процентных ставок, что традиционно увеличивает привлекательность золота. ФРС в марте вне заседаний уже дважды сократила базисную процентную ставку доведя ее до диапазона 0-0,25%. За американским регулятором в вопросе смягчения политики последовали Банк Англии, Народный банк Китая, Резервный банк Австралии и другие. Кроме того, доходность государственных облигаций США остается низкой (около 1%) после достижения в течение одной из мартовских сессий исторического минимума 0,318%. Золото, таким образом, не теряет статус более привлекательной защитной инвестиции.

3. Экономическая обстановка нестабильна и, вероятно, продолжит ухудшаться. Приход коронавируса в Европу и США заставил инвесторов забыть практически о всех остальным факторах. На рынках сконцентрировались на рисках дальнейшего замедления экономической активности и ухудшения корпоративных прибылей, об опасности чего предупреждают крупнейшие международные компании и финансовые институты. Инвесторы на этом фоне избавляются от всех рисковых активов. В подобных условиях золото традиционно как минимум показывает динамику лучше рынка. Нисходящая коррекция золота в последние дни, вероятно, была связана с недостатком мировой ликвидности, который будет восполняться прямыми покупками активов со стороны центральных банков. Последнее, однако, не сможет в полной мере нивелировать вирусные опасения и, значит, интерес к золоту в среднесрочной перспективе должен сохраниться.

Основные риски для золота:

1. Перспективы замедления физического спроса. Высокие цены на золото ослабляют спрос на металл в ювелирной отрасли, на который приходится порядка 50% от совокупного. В частности, в Китае цены на унцию золота превышают 11 тыс. юаней, что, наряду с общим спадом экономической активности из-за коронавируса, должно еще больше замедлить спрос на драгоценный металл. Уже в 4-м квартале 2019 г., по данным Всемирного совета по золоту, общемировой спрос на золото в ювелирной отрасли упал на 10% г/г, до минимума с 2011 г., во главе с его ослаблением в Китае и Индии.

2. Дальнейшее отступление доллара США от локальных минимумов. Индекс доллара США US Dollar index в марте, на фоне резкого смягчения политики ФРС, упал до минимума с октября 2018 года (94,61 пункта), после чего приступил к отскоку. Наличие у доллара потенциала укрепления против основных мировых валют может в краткосрочной перспективе оказать давление на золото.

3. Потери инвестиционного интереса к металлу и продолжения фиксации прибыли. Ближе к середине марта цены на золото приостановили рост и скорректировались с пиков, несмотря на дальнейший обвал фондовых и сырьевых площадок. Панические настроения, связанные с рисками распространения коронавируса, могут привести к продажам в том числе защитных активов. Последнее, как и ранее, является особенно высоким риском в условиях большого объема открытых "длинных" позиций по золоту и опасности масштабной фиксации прибыли. Коррекционный для золота сценарий станет актуальным и в случае улучшения мирового аппетита к риску.

"Согласно базовому сценарию, факторы в пользу поддержки золота в среднесрочном периоде перевесят негативные, что должно ограничить потенциал коррекционного падения районом 1400- 1450 долл., - прогнозирует аналитик ИК "Велес Капитал". - Среднесрочные перспективы золота ухудшатся при закреплении ниже 1400-1450 долл. В последнем случае основной тренд сменится на нисходящий или станет боковым. При базовом сценарии золото после коррекции вернется выше 1600 долл и будет стремиться к 1700 долл.".

Акции Полюса и Полиметалла продолжают следовать за золотом. Бумаги обоих эмитентов находятся выше уровней конца ноября прошлого года, когда началась фаза среднесрочного повышения цен на золото. Доступные на данный момент данные по финансовым показателям за 2019 г., по мнению Елены Кожуховой, обнадеживают - выручка компаний стабильно растет, EBITDA и скорректированная EBITDA демонстрируют рекорды, а в 2020 г. производство, как ожидается, будет устойчивым. Значительной просадки бумаг стоит ждать в случае серьезной коррекции золота, полагает эксперт.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал", экспозиция котировок золота и акций Полюса и Полиметалла позволяет ориентироваться на следующие ценовые уровни:

Полюс: при положении золота выше 1500 долл. акции будут находиться недалеко от 60 долл., выше 1600 долл. - попытаются отвоевать 65 долл. При коррекционном сценарии (золото у 1450-1500 долл.) можно ожидать просадки к 55 долл. с опасностью слома среднесрочного восходящего тренда и движения к 50 долл и ниже.

Полиметалл: при золоте выше 1500 долл. попытки устоять выше 15-15,50 долл., выше 1600 долл. - отвоевать 16 -17 долл. При золоте у 1450-1500 долл. пробой 14 долл. с рисками движения к 12 долл. и развития среднесрочного падения.