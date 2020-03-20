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20 марта 2020 года 15:42
Julius Baer снижает прогноз по ценам на алюминий на следующие 3 и 12 месяцев до 1 675 долл. США и 1 750 долл. США за тонну соответственно
Julius Baer снижает прогноз по ценам на алюминий на следующие 3 и 12 месяцев до 1 675 долл. США и 1 750 долл. США за тонну соответственно, говорится в комментарии банка. "После периода устойчивости в связи с надеждой на быстрое восстановление в Китае, на рынках промышленных металлов началась распродажа. Мы полагаем, что рецессии избежать не получится, в то время как меры, предпринимаемые для борьбы с распространением коронавируса значительно влияют на спрос на металлы, в том числе со стороны автомобильной индустрии. Мы снижаем прогнозы по котировкам алюминия и меди, однако сохраняем нейтральную позицию по этим металлам", - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. По мнению эксперта, в сравнении с другими рисковыми активами, промышленные металлы сохраняли относительную устойчивость с начала глобального распространения коронавируса. "Мы полагаем, что причиной этому были зависимость рынков металлов от ситуации в Китае, на который приходится более 50% глобального спроса, а также ожидания быстрого восстановления экономики Китая на фоне сильных мер стимулирования, - подчеркивает К. Менке. - Тем не менее, ожидания изменились, и рост мировой экономики показывает значительное замедление, что привело к распродаже на рынках алюминия и меди. Медь, которая часто рассматривается как индикатор роста мировой экономики в реальном времени, оказалась под особенно сильным ударом, поскольку за последние пять дней цены упали на 20%". Учитывая все меры, предпринятые для борьбы с коронавирусом во многих странах мира, эксперт Julius Baer полагает, что рецессии избежать не удастся. Что касается влияния на рынки металлов, то закрытия производств автомобильными компаниями являются одним из главных примеров. На автомобильную промышленность приходится почти 20% спроса на алюминий и около 10% спроса на медь, что означает, что объявленные недавно некоторыми автопроизводителями закрытия должны привести к значительному снижению спроса. Более того, все большая изоляция в повседневной жизни и связанное с этим сокращение потребления во многих странах оказывает косвенное воздействие на спрос на металлы в Китае, в том числе потому, что меньше содержащих металлы товаров для дома будет экспортировано из Китая в Европу и США. В то же время, перебоев на стороне предложения в связи с закрытиями рудников в Чили и Перу из-за карантинных мер будет недостаточно, чтобы компенсировать снижение спроса в следующие несколько месяцев. "Однако, многие негативные новости уже учтены в котировках металлов. Именно поэтому мы видим перспективу роста цен с текущих уровней. Тем не менее, мы снижаем прогноз по ценам на алюминий на следующие 3 и 12 месяцев до 1 675 долл. США и 1 750 долл. США за тонну, соответственно. Для меди мы снижаем наш прогноз до 5 250 долл. США и 5 750 долл. США за тонну, соответственно, в то время как для железа мы оставляем наш прогноз неизменным", - заключает Карстен Менке.
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.20 марта 2020 года 16:03
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