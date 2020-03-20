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Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ РФ может рассмотреть вопрос о снижении ставки в июне - июле - "БКС Глобал Маркетс"
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20 марта 2020 года 16:23
ЦБ РФ может рассмотреть вопрос о снижении ставки в июне - июле - "БКС Глобал Маркетс"
ЦБ РФ может рассмотреть вопрос о снижении ставки в июне - июле в случае стабилизации рыночной конъюнктуры, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 6%. На взгляд эксперта, данное решение полностью соответствует текущим реалиям. Регулятор ранее явно указывал в своих оценках на то, что рост проинфляционных рисков во многом может быть краткосрочным и ограниченным по своему масштабу явлением. "Тем временем масштабы давления на мировую экономику со стороны вирусного фактора уже сейчас весьма велики, - указывает Антон Покатович. - России, как и другим странам, вряд ли удастся избежать данного давления на свою экономическую конъюнктуру - под мощным ударом окажется совокупный спрос. Соответственно, ослабление совокупного спроса формирует, по нашим оценкам, значительное дезинфляционное давление, которое будет удерживать потребительские цены от скачкообразного роста - к концу года инфляция может составить около 5% (+/- 0,5%). Мы сохраняем наш взгляд на вектор движения ключевой ставки в этом году и считаем, что в случае стабилизации рыночной конъюнктуры летом Банк России может вернуться к рассмотрению вопроса о снижении ставки в июне - июле". Что касается рыночной конъюнктуры, то эксперт "БКС Премьер" считает, что регулятор будет и дальше работать над стабилизацией рублевого курса с помощью инструментов, отличных от повышения уровня ставки. Ранее на этой неделе регулятор анонсировал механизм увеличения объемов продажи валюты (без учета продаж в рамках бюджетного правила) за счет реализации сделки по продаже пакета акций Сбербанка. На взгляд А. Покатовича, данные сигналы регулятора являются весьма своевременными. Также мы отмечаем, что регулятор продолжает увеличивать и объемы продажи валюты в рамках реализации бюджетного правила (до $100 млн в день), расширяет каналы предоставления ликвидности, смягчает некоторые условия контроля и надзора. По оценкам аналитиков "БКС Премьер", данный набор мер позволит рублю несколько стабилизироваться и перейти к формированию курса в диапазоне 75-80 рублей за доллар. "В то же время мы обращаем внимание на тот факт, что процесс поиска "дна" на рынках сейчас все еще может быть не завершен - снижение на рынках, как и всплески рыночного пессимизма в ближайшей перспективе могут продолжиться, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер". - В данных условиях рублевая валюта временно может возвращаться к ослаблению в диапазон 80-85 рублей за доллар. В завершении недели мы видим, что рублевому курсу удается удерживаться выше уровней 80, доходности десятилетиях ОФЗ снижаются до отметок, близких к 7,7%". "По нашим оценкам, решение ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки неизменной будет оказывать весьма ограниченное влияние как на текущую конъюнктуру рублевого курса, так и на ценовую конъюнктуру долгового рынка. Основным фактором поддержки рублевых активов сейчас выступает возвращение нефтяных на уровни, близкие к 30$. Дальнейшее развитие ситуации на российском рынке останется в высокой зависимости от движения нефтяных цен", - заключает Антон Покатович.
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