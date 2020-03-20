Julius Baer снижает прогноз по ценам на серебро на следующие 3 и 12 месяцев до 14,5 долл. США и 16,5 долл. США за унцию соответственно, говорится в комментарии банка. "За последние несколько дней серебро превратилось из "золота бедняка" в "металл дьявола" из-за распродажи на фоне роста рисков глобальной рецессии. В то время как рецессия действительно окажет влияние на промышленный спрос на серебро, мы считаем, что распродажа стала избыточной. Тем не менее, мы снижаем наши прогнозы по цене на серебро и сохраняем нейтральную позицию из-за повышенной неопределенности на рынке", - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.

Поскольку серебро, как правило, следует динамике золота и они оба разделяют историю денежного металла, его часто называют "золотом бедняка" ввиду его более низкой стоимости, указывает К. Менке. В обычные времена серебро и золото имеют общий набор драйверов: доллар США, реальная доходность по облигациям США и инвестиционный спрос. Однако, в отличие от золота, серебро не является защитным активом. В нестандартных ситуациях серебро перестает следовать динамике золота и становится "металлом дьявола". Из-за меньшего размера рынка серебро отличается гораздо большей волатильностью, чем золото, и больше подвержено значительным переменам в настроениях на рынке. Более того, серебро сильно зависит от промышленного применения, на которое приходится более половины всего спроса.

"Эта зависимость является причиной, почему распродажа на рынке в последние дни оказалась такой сильной, и цены опустились до самых низких значений со времен кризиса 2007-2008 гг. Распродажа на рынке серебра скорее всего была усилена тем, что соотношение цен на золото к ценам на серебро достигло нового исторического максимума выше 100, что могло привлечь больше краткосрочных и спекулятивных трейдеров. Если рецессия не окажется более глубокой и долгой, чем сейчас ожидается, мы считаем, что распродажа на рынке серебра является избыточной. С учетом этого мы снижаем наш прогноз по ценам на серебро на следующие 3 и 12 месяцев до 14,5 долл. США и 16,5 долл. США за унцию, соответственно. В то же время, мы сохраняем нейтральную позицию из-за повышенной неопределенности на рынке", - заключает эксперт Julius Baer.