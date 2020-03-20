Российская экономика вслед за другими странами скатится в рецессию в ближайшие пару кварталов - "БКС Глобал Маркетс"

Российская экономика вслед за другими странами скатится в рецессию в ближайшие пару кварталов, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Последствия столь резкого спада будут ощущаться еще 1-2 квартала, хотя к концу года потенциальное восстановление нефтяного рынка может привести к заметному улучшению макроэкономических показателей российской экономики, полагает главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров.

Мировые лидеры предупреждают, что пандемия продлится как минимум до 3К20, а консенсус предполагает, что негативный эффект от карантинных мероприятий будет более продолжительным. В результате динамика мировой экономики может оказаться самой слабой за последние десятилетия с темпами роста на уровне 0-0.5% г/г. Спрос на сырьевые товары резко упадет, а на нефтяном рынке ситуация усугубится продолжающейся ценовой войной. "Сейчас мы прогнозируем, что в 2020 г. рост мировой экономики составит всего 0.5% г/г (по большей части за счет «нормальных» темпов в 1К20). Кризис на нефтяном рынке продлится до конца 3К20, однако в 4К20, как мы ожидаем, наступит умеренное восстановление: по нашим расчетам, средняя цена на нефть Brent в этом году составит около $39 за барр. ($25 за барр. во 2К20)", - указывает В. Тихомиров.

По мнению эксперта, текущая ситуация становится беспрецедентно серьезным испытанием для мировой экономики и правительств всех стран. Карантинные мероприятия, по сути, требуют остановки многих сфер бизнеса и экономики. В результате резко возрастет уровень финансового и социального стресса, поскольку многие компании не смогут обслуживать свой долг и будут вынуждены сократить часть своих сотрудников. Банки, в свою очередь, столкнутся со стремительным ухудшением балансовых показателей, поскольку качество ценных бумаг будет снижаться, а доля неработающих кредитов – расти.

"Тем не менее в эти тяжелые времена Россия оказалась в несколько более защищенном положении, в том числе благодаря архаичной системе госуправления, сверхцентрализованной экономике и многолетней полуизоляции в условиях санкций, - полагает эксперт "БКС Глобал Маркетс". - Кроме того, этот кризис – далеко не первый для страны: за последние два десятилетия российским властям удалось накопить достаточный опыт антикризисного управления, в том числе в области бюджетных и валютно-монетарных мер. В периоды кризисов многие давно известные минусы российской экономики вдруг становятся ее преимуществами. Так, для правительства гораздо проще управлять российской сверхцентрализованной экономикой во главе с несколькими государственными гигантами, которым удалось монополизировать крупные сегменты рынка, чем тысячами предприятий МСБ. Политическая система, в которой доминируют сторонники Кремля, значительно ограничивает риски социальной и политической нестабильности. Более того, 6 лет беспрерывной подготовки к возможной изоляции от мира из-за санкций принесли свои плоды: зависимость России от импорта базовых потребительских товаров и продуктов питания заметно снизилась, а валовой внешний долг составляет всего 75% от накопленных международных резервов страны".

В. Тихомиров признает, что в текущей ситуации, когда Россия, Европа, США и большая часть остального мира все еще находятся на ранних стадиях эпидемии, точно предсказать длительность кризиса и его глубину трудно или даже невозможно. "Тем не менее, у нас есть достаточно четкое понимание, что власти в каждой стране, пострадавшей от пандемии COVID-19, будут крайне ограничены в возможностях при борьбе с инфекцией, - считает главный экономист "БКС Глобал Маркетс". - Меры монетарной и бюджетной политики могут смягчить первоначальный негатив, остановить панические распродажи и способствовать стабилизации рынков. Однако они не смогут предотвратить закрытие многих бизнесов, учитывая введение и усиление карантинных мер. Россия, как и другие страны, не сможет избежать закрытия отраслей и принудительной остановки работы предприятий, т.е. ее экономика и население в любом случае понесут потери. В рамках нашего нового базового сценария мы прогнозируем резкий разворот в динамике роста ВВП России – с +1.3% г/г в 1К20 до -3% г/г во 2К20, -5% в 3К20 и -4% в 4К20. Российская экономика, вероятно, продемонстрирует умеренный отрицательный рост и в 1П21, после чего возобновит рост во 2П21".

Осторожный макропрогноз аналитиков "БКС Глобал Маркетс"основан на предположении, что, хотя эпидемия коронавируса может закончиться через 3-4 месяца (к июлю -августу 2020 г.), общий эффект подавленного мирового спроса и продолжающейся ценовой войны на рынке нефти не позволит экономике быстро вернуться к росту (не в последнюю очередь из-за влияния эффекта базы). В таких обстоятельствах решающим фактором для поддержки спроса может стать роль правительства, однако аналитики считают, что Кабмин и Кремль предпочтут консервативный подход: вместо увеличения расходов власти будут держать их под контролем, поскольку задача сохранения резервов перевесит все другие приоритеты в экономической повестке.

"Тем не менее, мы считаем, что государство будет оказывать поддержку отраслям и населению, которые пострадают от кризиса, - уверен В. Тихомиров. - Средства будут поступать в виде дешевых кредитов, регуляторных послаблений и социальных выплат. Однако объем такой поддержки, скорее всего, будет ограниченным и определенно недостаточным для стимулирования роста экономики в целом. Ослабление рубля и ускорение инфляции развернут динамику реальных доходов населения: после ожидаемого нами роста на 1.2% г/г в 1К20 в следующие два квартала мы прогнозируем резкое сокращение реальных доходов на 5-7% г/г. Результатом станет сопоставимое снижение розничных продаж, поскольку импортные товары подорожают, а население снова начнет экономить – типичное поведение в периоды кризиса и неопределенности".

Драматические изменения внутреннего спроса обусловят стремительное сокращение объемов импорта как в потребительском, так и в инвестиционном сегменте. Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают резкого сдвига в импорте уже в апреле-мае. В результате Россия сможет сохранить профицит торгового баланса, несмотря на вероятное колоссальное сжатие объемов экспорта в долларовом выражении. "Наш новый прогноз предполагает профицит торгового баланса России на уровне $102 млрд в 2020 г. против $165 млрд в 2019 г. и $194 млрд в 2018 г. Тем не менее, такой расклад окажет поддержку счету текущих операций: по нашим оценкам, его положительно сальдо по итогам 2020 г. составит $45 млрд, а чистые оттоки капитала достигнут пикового уровня $110 млрд. Мы ожидаем, что российская экономика вслед за другими странами скатится в рецессию в ближайшие пару кварталов. Последствия столь резкого спада будут ощущаться еще 1-2 квартала, хотя к концу года потенциальное восстановление нефтяного рынка может привести к заметному улучшению макроэкономических показателей российской экономики. Большой опыт России в кризисном управлении в сочетании с накопленными резервами и низким уровнем долга защитит страну от социальной и финансовой нестабильности. Тем не менее, для населения наступят новые трудные времена и не только по медицинским причинам: доходы сократятся, а внутренний спрос ослабнет. Девальвация рубля приведет к скачку инфляции, хотя мы не ожидаем существенного ускорения роста цен из-за слабого спроса", - прогнозирует главный экономист "БКС Глобал Маркетс".