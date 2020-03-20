Целевой диапазон закрытия торгов 27 марта для индекса Мосбиржи - диапазон 2235-2530 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Устойчивый восходящий тренд на рынке пока не сформирован, следующая неделя, вероятнее всего, вновь завершится в "минусе". Целевой диапазон закрытия торгов 27 марта для индекса Мосбиржи - диапазон 2235-2530 пунктов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Индекс Мосбиржи в пятницу утром вырос на 6% под влиянием внешних факторов. Позитивные драйверы по-прежнему практически исключительно внешние, но они достаточно сильны, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Решение ФРС снизить ставку для первоклассных заемщиков в США и другие стимулирующие меры стали мощным монетарным инструментом для усиления спроса на инвестиции в среднесрочном горизонте. ЕЦБ в пятницу объявил программу в объеме 750 млрд евро по выкупу европейского госдолга, в том числе периферийного, с открытого рынка. Направленная на эти цели сумма сопоставима с размером всей программы выкупа бондов на 2015-2018 годы. Реализация этой программы сопровождалась стабильным и значительным ростом инвестиций в рискованные инструменты на мировых рынках. Значительным будет и потенциальный вклад в стимулирование спроса от принятых в Японии и Китае мер монетарного, административно-финансового и налогового регулирования.

Заинтересованность в регулировании нефтяного рынка в четверг выразили власти США, подтвердив тем самым стратегию на перерастание долговой проблемы и структурное реформирование экономики даже ценой усиления инфляционных рисков. Президент США Дональд Трамп в выступлении, посвященном проблеме коронавируса, особо отметил, что текущие нефтяные цены позитивны для потребителей, но наносят ущерб американской энергетической индустрии.

"Риски связаны с решением ЦБ по ставке. Не исключено ее повышение до 6,25% годовых. Полагаю, Банк России будет аргументировать этот шаг необходимостью поддержать рубль. Также подобные решения объяснялись в 2014 году, когда ЦБ начал длительный цикл повышения ставки. Однако опыт сырьевого кризиса 2014-2015 годов показывает, что повышение ставок работает как драйвер ускорения инфляции, роста оценочных рисков и снижения курса рубля. Нивелировать негативный эффект от такой политики способна лишь активизация внешнего спроса. В краткосрочном периоде рост ставки, возможно, приведет к усилению волатильности на фондовых площадках, которая может прервать текущую краткосрочную тенденцию к восстановлению курса российской валюты", - указывает А. Осин.

"Устойчивый восходящий тренд на рынке пока не сформирован, следующая неделя, вероятнее всего, вновь завершится в "минусе". Целевой диапазон закрытия торгов 27 марта для индекса Мосбиржи - диапазон 2235-2530 пунктов", - прогнозирует специалист ИК.