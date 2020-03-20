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20 марта 2020 года 13:16
Целевой диапазон закрытия торгов 27 марта для индекса Мосбиржи - диапазон 2235-2530 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Устойчивый восходящий тренд на рынке пока не сформирован, следующая неделя, вероятнее всего, вновь завершится в "минусе". Целевой диапазон закрытия торгов 27 марта для индекса Мосбиржи - диапазон 2235-2530 пунктов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Индекс Мосбиржи в пятницу утром вырос на 6% под влиянием внешних факторов. Позитивные драйверы по-прежнему практически исключительно внешние, но они достаточно сильны, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Решение ФРС снизить ставку для первоклассных заемщиков в США и другие стимулирующие меры стали мощным монетарным инструментом для усиления спроса на инвестиции в среднесрочном горизонте. ЕЦБ в пятницу объявил программу в объеме 750 млрд евро по выкупу европейского госдолга, в том числе периферийного, с открытого рынка. Направленная на эти цели сумма сопоставима с размером всей программы выкупа бондов на 2015-2018 годы. Реализация этой программы сопровождалась стабильным и значительным ростом инвестиций в рискованные инструменты на мировых рынках. Значительным будет и потенциальный вклад в стимулирование спроса от принятых в Японии и Китае мер монетарного, административно-финансового и налогового регулирования. Заинтересованность в регулировании нефтяного рынка в четверг выразили власти США, подтвердив тем самым стратегию на перерастание долговой проблемы и структурное реформирование экономики даже ценой усиления инфляционных рисков. Президент США Дональд Трамп в выступлении, посвященном проблеме коронавируса, особо отметил, что текущие нефтяные цены позитивны для потребителей, но наносят ущерб американской энергетической индустрии. "Риски связаны с решением ЦБ по ставке. Не исключено ее повышение до 6,25% годовых. Полагаю, Банк России будет аргументировать этот шаг необходимостью поддержать рубль. Также подобные решения объяснялись в 2014 году, когда ЦБ начал длительный цикл повышения ставки. Однако опыт сырьевого кризиса 2014-2015 годов показывает, что повышение ставок работает как драйвер ускорения инфляции, роста оценочных рисков и снижения курса рубля. Нивелировать негативный эффект от такой политики способна лишь активизация внешнего спроса. В краткосрочном периоде рост ставки, возможно, приведет к усилению волатильности на фондовых площадках, которая может прервать текущую краткосрочную тенденцию к восстановлению курса российской валюты", - указывает А. Осин. "Устойчивый восходящий тренд на рынке пока не сформирован, следующая неделя, вероятнее всего, вновь завершится в "минусе". Целевой диапазон закрытия торгов 27 марта для индекса Мосбиржи - диапазон 2235-2530 пунктов", - прогнозирует специалист ИК.
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20 марта 2020 года 18:28
Нефтяные цены на следующей неделе продолжат искать локальное дно, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Психологическим пределом снижения станут 20 долларов за баррель, ниже которой, вероятно, медведи пойти не смогут. Максимальный рост барреля в течение... читать дальше
.20 марта 2020 года 16:03
Волатильность цен на нефть сохранится в ближайшие две недели, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Сохранение волатильности нефтяных цен будет сохраняться, как минимум, до мая-июня, - полагает Е. Беляева. - Войну инициировала Саудовская Аравия, и своими... читать дальше
.20 марта 2020 года 15:42
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.20 марта 2020 года 15:13
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.20 марта 2020 года 12:02
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.20 марта 2020 года 10:47
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.20 марта 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы завершили небольшим ростом торги в четверг. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть продолжают расти в пятницу. читать дальше
.19 марта 2020 года 18:09
Рынки должны увидеть снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в США, прежде чем они смогут стабилизироваться - «Ренессанс Капитал»
Рынки должны увидеть снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в США, прежде чем они смогут стабилизироваться, говорится в обзоре "Ренессанс Капитала". "Рынки на этой неделе были в состоянии обвала настолько, насколько мы ожидали, когда поддержали идею их закрытия до тех пор, пока... читать дальше
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.19 марта 2020 года 17:29
Вероятно, ФРС предоставит дополнительные возможности кредитования некрупному бизнесу, органам власти штатов и местному самоуправлению - Julius Baer
ФРС США переключилась в режим борьбы с кризисом и перезапустила программу по выкупу коммерческих бумаг, говорится в комментарии Julius Baer. Это еще одна мера для обеспечения достаточного предложения ликвидности на фоне того, как финансовые рынки торопятся учесть в котировках вероятность рецессии... читать дальше
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