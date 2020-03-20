GDR Х5, как и в целом сектор продовольственных ретейлеров, являются хорошей защитной историей - Газпромбанк

GDR Х5 Retail, как и в целом акции продовольственных ретейлеров, выглядят хорошей защитной историей в условиях резко возросшей нестабильности, говорится в обзоре Газпромбанка.

"Финансовые показатели компании выглядят вполне достойно, но внимание инвесторов приковано к способности Х5 справиться с текущими вызовами, связанными с девальвацией рубля и глобальной пандемией. Как показывают текущие результаты, Х5 в целом справляется успешно. В пользу Х5 играет обширная сеть дистрибуционных центров, которая вместе с высокоэффективной логистикой обеспечивает надежное снабжение магазинов сети в условиях ажиотажного роста спроса на продукты питания, а также наличие собственной службы доставки из онлайн-магазина, что стало особенно востребовано покупателями в последние дни", - отмечают аналитики Газпромбанка.

GDR Х5 Retail, как и в целом акции продовольственных ретейлеров, выглядят хорошей защитной историей в условиях резко возросшей нестабильности на рынке на фоне распространения коронавируса, считают в Газпромбанке.