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20 марта 2020 года 13:44
GDR Х5, как и в целом сектор продовольственных ретейлеров, являются хорошей защитной историей - Газпромбанк
GDR Х5 Retail, как и в целом акции продовольственных ретейлеров, выглядят хорошей защитной историей в условиях резко возросшей нестабильности, говорится в обзоре Газпромбанка. "Финансовые показатели компании выглядят вполне достойно, но внимание инвесторов приковано к способности Х5 справиться с текущими вызовами, связанными с девальвацией рубля и глобальной пандемией. Как показывают текущие результаты, Х5 в целом справляется успешно. В пользу Х5 играет обширная сеть дистрибуционных центров, которая вместе с высокоэффективной логистикой обеспечивает надежное снабжение магазинов сети в условиях ажиотажного роста спроса на продукты питания, а также наличие собственной службы доставки из онлайн-магазина, что стало особенно востребовано покупателями в последние дни", - отмечают аналитики Газпромбанка. GDR Х5 Retail, как и в целом акции продовольственных ретейлеров, выглядят хорошей защитной историей в условиях резко возросшей нестабильности на рынке на фоне распространения коронавируса, считают в Газпромбанке.
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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