Исход заседания ЦБ РФ 20 марта остается крайне неоднозначным - Райффайзенбанк

Райффайзенбанк отмечает, что при всей фундаментальной необходимости повышения ставки, исход заседания ЦБ РФ 20 марта остается крайне неоднозначным, говорится в обзоре банка.

"Последние дни масштабной коррекции и крайне высокой волатильности курса рубля, на наш взгляд, фактически исключают возможность сохранения мягкой монетарной политики для ЦБ. Несмотря на экстренное снижение ставки ФРС, уровень российского странового риска существенно возрос: 5-летний CDS за последние дни вплотную подобрался к отметке в 300 б.п. (последний раз такое было в начале 2016 г.), а вмененная волатильность курса рубля на 3-месячном горизонте достигла более 25% (что также соответствует уровням конца 2015-начала 2016 г.)", - отмечают специалисты банка.

Пока текущая ситуация по масштабу не сопоставима с острой фазой кризиса 2015 г.: текущий реализовавшийся шок приблизительно в два раза меньше, чем тогда. "Но при этом, по нашим оценкам, уже сформировавшийся объем рисков требует ужесточения монетарной политики. При этом, к сожалению, далеко не факт, что реализовался уже весь возможный негатив. В частности, как мы понимаем, эффект от развала сделки ОПЕК+ еще не вполне учтен в ценах нефти, которые могут испытать дополнительное снижение от фактического увеличения добычи и демпинга со стороны Саудовской Аравии", - пишут эксперты банка.

При всей фундаментальной необходимости повышения ставки, исход заседания остается крайне неоднозначным, отмечают аналитики Райффайзенбанка. "Так, после начала заметного ослабления рубля комментарии ЦБ были крайне мягкими (складывалось ощущение, что ставку с высокой вероятностью, несмотря на все, могут сохранить неизменной). Сейчас, после обвала рубля, такой сценарий кажется нам нелогичным (при том что такая точка зрения присутствует на рынке). Сохранение ставки не сможет помочь российской экономике (инвестиции практически не опираются на кредиты, стоимость заимствований все равно будет расти из-за повышения рисков, отток капитала при низкой ставке в текущих условиях будет лишь усиливаться). Но вместе с тем отсутствие экстренного повышения ключевой ставки к настоящему моменту намекает на то, что регулятор пока не видит ее на гораздо более высоком уровне (>100 б.п. к текущему)", - пишут специалисты банка.