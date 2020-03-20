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20 марта 2020 года 11:20
РенКап советует использовать удачное время для покупки нефтегазовых бумаг РФ, в фаворитах Роснефть, Татнефть и "префы" Сургутнефтегаза
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" видит привлекательную возможность для покупки бумаг компаний российского нефтегазового сектора в настоящее время, сообщается в обзоре аналитиков ИК Александра Бурганского и Олега Чистюхина. Как отмечается в обзоре, нефтегазовые компании России хорошо подготовлены даже к сценарию с крайне низкими ценами на нефть в силу гибкости налогового режима, девальвации рубля и общего низкого долга. По мнению аналитиков, большинство нефтяных компаний (и обе газовых - "Газпром" (MOEX: GAZP) и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK)) способны сохранять прибыльность и при цене на нефть Brent в $15 за баррель. Кроме того, эксперты считают, что ожидать дивиденды в секторе можно даже при цене на нефть в $10 за баррель. "Мы полагаем, что все нефтегазовые компании РФ будут платить дивиденды с ценой на нефть Brent в $30 за баррель. "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) (и, возможно, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH)) могут сократить выплаты при цене $20 за баррель, а "Роснефть" (MOEX: ROSN) - прекратить при $15 за баррель. В то же время мы думаем, что остальные компании сектора продолжат платить дивиденды даже при нефтяных ценах в $10 за баррель. Доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) может превысить 30%, если рубль упадет ниже 90 руб./$1 при $20 за баррель нефти", - говорится в материалах "Ренессанс Капитала". Фаворитами аналитиков в секторе являются "Роснефть" и "Татнефть" (MOEX: TATN) с учетом потенциала роста их котировок до прогнозных уровней выше среднего и привлекательных дивдоходностей на уровне 10% и 22% соответственно. "Также нам нравятся "префы" "Сургутнефтегаза", торгующиеся, по нашим оценкам, с текущей дивдоходностью 14,1% (она может стать выше 20%, если на конец 2020 курс рубля окажется ниже 80 руб./$1).
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Компании упоминаемые в новости: Роснефть НК, Сургутнефтегаз, Татнефть
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