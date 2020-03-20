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20 марта 2020 года 11:09
Уралсиб полагает, что ЦБ РФ займет выжидательную позицию, сохранив 20 марта ключевую ставку на текущем уровне
Важным событием пятницы для инвесторов в российские активы будет заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, отмечают в обзоре аналитики Уралсиба. Они полагают, что в нынешних условиях ЦБ займет выжидательную позицию, сохранив ключевую ставку на текущем уровне. "Мы полагаем, ЦБ сохранит ставку на уровне 6%. Перед российским денежным регулятором сейчас стоит непростая задача. С одной стороны, в условиях быстро нарастающего кризиса экономике может быть необходима дополнительная поддержка, и в этих условиях естественно было бы ожидать смягчения денежно-кредитной политики. Более того, значительное число центральных банков как развитых, так и развивающихся стран в последние недели пошли на резкое снижение учетных ставок. Например, ФРС с начала марта снизила ставку на 150 б.п. Иными словами, дифференциал процентных ставок расширился и без участия ЦБ, - отмечают в Уралсибе. - Таким образом, потенциально у Банка России есть возможность проводить более мягкую денежно-кредитную политику. С другой стороны, быстро ослабляющийся рубль и растущие проинфляционные риски могут требовать, наоборот, повышения ключевой ставки, причем именно динамика рубля и необходимость сбить панику на валютном рынке сейчас главный аргумент в пользу повышения ставки. Следует отметить, что вчерашнее решение об увеличении интервенций на валютном рынке также можно считать аргументом против повышения ставки, дополнительный объем продаж валюты как раз может быть использован, чтобы погасить панику на валютном рынке, не прибегая к резкому повышению ставки" От заявления ЦБ и пресс-конференции его главы Эльвиры Набиуллиной (в этот раз состоится пресс-конференция, хотя заседание ЦБ не является опорным) специалисты Уралсиба ждут сценарного анализа, подробного описания, какие инструменты могут быть задействованы в дальнейшем, какие риски для экономики сейчас преобладают с точки зрения ЦБ.
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20 марта 2020 года 18:28
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.20 марта 2020 года 16:03
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.20 марта 2020 года 15:42
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.20 марта 2020 года 12:02
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.20 марта 2020 года 10:47
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.20 марта 2020 года 09:35
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.19 марта 2020 года 18:09
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.19 марта 2020 года 17:50
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.19 марта 2020 года 17:29
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