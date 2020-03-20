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20 марта 2020 года 10:31
Сделка по передаче акций Сбербанка поддержит рубль - "БКС Глобал Маркетс"
Сделка по передаче акций Сбербанка поддержит рубль, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". По прогнозам специалистов компании, рубль будет торговаться в диапазоне 75-80/$ во 2К20. "Как мы и прогнозировали, Минфин не стал долго ждать и перечислил ЦБ валюту в рамках сделки по передаче акций Сбербанка правительству. В результате существенно улучшаются возможности ЦБ по обеспечению стабильности валютного курса, что позитивно", - пишет аналитик "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров. Минфин в четверг объявил о перечислении дополнительных доходов бюджета за 2019 г. в Фонд национального благосостояния (ФНБ), на 4 месяца раньше запланированного срока. В результате объем ФНБ увеличился почти на 50% (до RUB 12,2 трлн с RUB 8,2 трлн на 1 марта). Транзакция была проведена через день после вступления в силу закона о покупке акций Сбербанка у ЦБ: примерно половина перечисленных средств будет использована для финансирования этой сделки. Всего через несколько минут после публикации этого сообщения ЦБ выпустил пресс-релиз, в котором объяснил механизм перечисления. Платеж Минфина будет осуществлен в валюте, которую банк затем продаст в рынок. Продажа валюты будет проходить постепенно и только при падении цены Urals ниже $25 за барр.; ЦБ планирует проводить интервенции до 30 сентября. Объем ежедневных валютных операций будет меняться в зависимости от фактических цен на нефть. В случае превышения отметки $25 за барр., продажи валюты проводиться не будут. Эти операции станут дополнением к валютным интервенциям, которые ЦБ проводит за счет собственных резервов. "По словам ЦБ, новый механизм используется с 19 марта, то есть первые продажи дополнительного объема валюты прошли в четверг. Хотя существенные колебания нефтяных цен и экстремальные уровни волатильности не позволяют прогнозировать будущую динамику нефти, мы ожидаем, что во 2К20 котировки Brent могут в среднем составить $25 за барр., а Urals – $20-21 за барр. Таким образом, в ближайшие недели валютные операции Минфина помогут ЦБ поддерживать рубль: мы прогнозируем, что во 2К20 российская валюта будет торговаться в среднем на уровне около RUB 79,4/$", - указывает специалист "БКС Глобал Маркетс".
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