Можно ждать роста фондовых индексов в начале торгов пятницы - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов в России достаточно позитивный, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Индексы в Азии растут, дорожает нефти и некоторые контракты металлов. Планы производителей США ограничить добычу могут укрепить разворот на рынке нефти, что будет позитивом как для российского рынка акций, так и рубля. Можно ждать роста фондовых индексов в начале торгов пятницы, отмечает в своем комментарии А. Кочетков.