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20 марта 2020 года 09:39
Индекс Мосбиржи откроется в пятницу с заметным приростом - ИК "Алго Капитал"
ИК "Алго Капитал" считает, что после открытия с заметным приростом индекс Мосбиржи в пятницу может продолжить свой вчерашний коррекционный подъем в район 2320-2350 пунктов. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением порядка 0,5-1%, в районе 2285-2300 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2270, 2250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2320, 2350 пунктов. После открытия с заметным приростом индекс Мосбиржи может продолжить свой вчерашний коррекционный подъем в район 2320-2350 пунктов. Этому способствует тенденция к восстановлению нефтяных котировок", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос. Заметное влияние на локальный рынок акций способно оказать решение ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13:30 мск). Несколько позднее состоится пресс-конференция главы Центробанка по этому поводу (15:00 мск). Среди ряда иностранных статистических показателей наибольшую практическую значимость будут иметь февральские данные по продажам на вторичном рынке жилья в США (17:00 мск), отмечает В. Манжос.
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20 марта 2020 года 10:47
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.19 марта 2020 года 18:09
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.19 марта 2020 года 17:29
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.19 марта 2020 года 15:02
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.19 марта 2020 года 12:07
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.19 марта 2020 года 11:36
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.19 марта 2020 года 09:28
Американские фондовые индексы рухнули в среду. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают падение после выхода на некоторое время "в плюс". Цены на нефть эталонных марок растут на торгах в четверг после обвала накануне. читать дальше
.18 марта 2020 года 18:31
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают падения акций компании Boeing еще, как минимум, на 35% и не рекомендуют к покупке Boeing в этом году, даже если цены превысят прогноз по падению, говорится в комментарии инвесткомпании. "Запросы от Boeing на 60 млрд господдержки указывают на то, что компания... читать дальше
.18 марта 2020 года 16:51
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