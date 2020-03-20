Индекс Мосбиржи может чуть подрасти на открытии торгов пятницы - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи может чуть подрасти на открытии торгов пятницы, однако переносить "лонги" через выходные очень рискованно, так как вероятность еще как минимум одного обвала высока, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Пока можно говорить о том, что нефть и российский рынок акций частично сняли сильнейшую техническую перепроданность.

Существенно снизилась внутридневная волатильность и на американском рынке акций. Это говорит о том, что действия мировых центральных банков по накачке финансовой системы ликвидностью начали действовать, и у крупных инвесторов уже нет такой острой необходимости скидывать все активы по любым ценам для поддержания текущей деятельности, - отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. - Поэтому не исключено, что в ближайшее время мы увидим мощный отскок и в американских бумагах - им также нужно снимать огромную перепроданность. Однако ни о каком восстановлении рынков пока говорить рано. Даже нельзя утверждать, что пик кризиса пройден. Все идет по классической картине: после обвала оптимистам, уверенным, что "дно" нащупано, дают закупиться бумагами и затем рынок рисует второе "дно". Поэтому от среднесрочных покупок пока стоит воздержаться".

Утром в пятницу американские фьючерсы немного подрастают, находится в легком "плюсе" и нефть. Поэтому А. Антонов ждет открытия индекса Мосбиржи чуть выше уровня закрытия четверга.

Однако переносить "лонги" через выходные очень рискованно, предупреждает специалист компании, вероятность еще как минимум одного обвала высока. Поводом для нее может стать увеличение темпов заболевания коронавирусом. Более безопасным выглядит покупка акций ритейлеров.