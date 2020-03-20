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20 марта 2020 года 09:17
Рубль продолжит восстанавливать позиции - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка ожидают укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии пятницы, в дальнейшем доллар может сделать еще один шаг в середину диапазона 75-80 рублей, говорится в комментарии банка. По мнению главного аналитика банка Богдана Зварича для рубля складывается позитивный внешний фон в пятницу утром. Рынок энергоносителей продолжает волну восстановления, что позволило ближайшему фьючерсы на нефть марки Brent подняться выше 28,5 доллара за баррель. Также покупкам в рубле будет способствовать укрепление валют развивающихся экономик, которые с утра прибавляют в пределах 1%. Не стоит забывать и про внутренние факторы. Рубль поддержат продажа валюты по бюджетному правилу, а также приближение пика налоговых выплат, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке. "На таком фоне ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии. Так, уже в первые минуты торгов доллар может уйти ниже 78,5 рубля. В дальнейшем американская валюта может сделать еще один шаг в середину диапазона 75-80 рублей при сохранении высокой волатильности торгов. Отметим, что в рамках сегодняшнего заседания мы ожидаем сохранение ставки ЦБ на уровне 6%, что не окажет существенного влияния на динамику российской валюты", - пишет Б. Зварич.
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20 марта 2020 года 10:47
Промсвязьбанк рассчитывает, что пока нефть останется в диапазоне 28-30 долл./барр., об окончательном развороте вверх пока речи не идет, сообщается в обзоре банка. Цены на нефть взлетели вверх на новостях о том, что Минэнерго США закупит до 30 млн барр. в стратегическое хранилище. Это позволит... читать дальше
.19 марта 2020 года 18:09
Рынки должны увидеть снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в США, прежде чем они смогут стабилизироваться - «Ренессанс Капитал»
Рынки должны увидеть снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в США, прежде чем они смогут стабилизироваться, говорится в обзоре "Ренессанс Капитала". "Рынки на этой неделе были в состоянии обвала настолько, насколько мы ожидали, когда поддержали идею их закрытия до тех пор, пока... читать дальше
.19 марта 2020 года 17:50
Дополнительные закупки облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ) должны ограничить рост доходностей не только по государственным облигациям, но и по корпоративным облигациям нефинансового сектора, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка сохраняют рекомендацию умеренного... читать дальше
.19 марта 2020 года 17:29
Вероятно, ФРС предоставит дополнительные возможности кредитования некрупному бизнесу, органам власти штатов и местному самоуправлению - Julius Baer
ФРС США переключилась в режим борьбы с кризисом и перезапустила программу по выкупу коммерческих бумаг, говорится в комментарии Julius Baer. Это еще одна мера для обеспечения достаточного предложения ликвидности на фоне того, как финансовые рынки торопятся учесть в котировках вероятность рецессии... читать дальше
.19 марта 2020 года 15:02
Аналитики Julius Baer снижают прогноз по ценам на нефть до 32,5 долл. США за баррель на горизонте 3-х месяцев, говорится в комментарии банка. Котировки нефти опустились до новых минимумов, поскольку рецессия кажется неизбежной из-за ожидания широкомасштабной изоляции экономик. Двойной шок от... читать дальше
.19 марта 2020 года 12:07
Аналитики "Нордеа банка" подчеркивают, что для устойчивой стабилизации нефтяного рынка в первую очередь необходимо увидеть замедление темпов распространение коронавируса за пределами Китая. Пока этого не происходит, цены на нефть останутся уязвимыми, говорится в обзоре банка. "Давление на... читать дальше
.19 марта 2020 года 11:36
Доллар зафиксировал многолетние максимумы, в том числе против британского фунта, новозеландской и австралийской валют - ГК "ФИНАМ"
Американская валюта на этой неделе динамично укрепляется, доллар зафиксировал многолетние максимумы, в том числе против британского фунта, новозеландской и австралийской валют, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах четверга... читать дальше
.19 марта 2020 года 09:28
Американские фондовые индексы рухнули в среду. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают падение после выхода на некоторое время "в плюс". Цены на нефть эталонных марок растут на торгах в четверг после обвала накануне. читать дальше
.18 марта 2020 года 18:31
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают падения акций компании Boeing еще, как минимум, на 35% и не рекомендуют к покупке Boeing в этом году, даже если цены превысят прогноз по падению, говорится в комментарии инвесткомпании. "Запросы от Boeing на 60 млрд господдержки указывают на то, что компания... читать дальше
.18 марта 2020 года 16:51
События последних дней – это фактически новый глобальный финансовый кризис, для многих глобальная рецессия уже превращается в базовый сценарий, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон отмечает, что на фондовых рынках сохраняется высокая волатильность. Рынок... читать дальше
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