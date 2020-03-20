Рубль продолжит восстанавливать позиции - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка ожидают укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии пятницы, в дальнейшем доллар может сделать еще один шаг в середину диапазона 75-80 рублей, говорится в комментарии банка.

По мнению главного аналитика банка Богдана Зварича для рубля складывается позитивный внешний фон в пятницу утром. Рынок энергоносителей продолжает волну восстановления, что позволило ближайшему фьючерсы на нефть марки Brent подняться выше 28,5 доллара за баррель. Также покупкам в рубле будет способствовать укрепление валют развивающихся экономик, которые с утра прибавляют в пределах 1%. Не стоит забывать и про внутренние факторы. Рубль поддержат продажа валюты по бюджетному правилу, а также приближение пика налоговых выплат, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке.

"На таком фоне ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии. Так, уже в первые минуты торгов доллар может уйти ниже 78,5 рубля. В дальнейшем американская валюта может сделать еще один шаг в середину диапазона 75-80 рублей при сохранении высокой волатильности торгов. Отметим, что в рамках сегодняшнего заседания мы ожидаем сохранение ставки ЦБ на уровне 6%, что не окажет существенного влияния на динамику российской валюты", - пишет Б. Зварич.